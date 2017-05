‘Vamos a hacer algo nuevo, lo vamos a intentar’: Zinedine Zidane

El director técnico del Real Madrid habló en rueda de prensa, un día antes del encuentro por la semifinal de ida que su equipo, Real Madrid, disputará en el Santiago Bernabéu contra Atlético de Madrid. Zinedine no descartó la posibilidad de que Isco aparezca en la formación titular.

Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, declaró antes del su equipo en la semifinal de la Liga de Campeones ante el Atlético de Madrid, "Nosotros no somos favoritos. Es una semifinal y es al cincuenta para cada equipo, como siempre antes de una eliminatoria. Tenemos que dar el máximo para ganar un partido y nada más, sin pensar que hay uno de vuelta. Únicamente hay que pensar en el partido de mañana", aseguró en sala de prensa.



El entrenador no develó sus cartas con respecto a la presencia de Isco Alarcón como novedad en el equipo titular, "Vamos a hacer algo nuevo, lo vamos a intentar. Es una semifinal de Champions, siempre hay una motivación extra y natural. Tenemos un rival importante en frente y los pequeños detalles sabemos que van a ser los que marcarán la eliminatoria. Queremos ver un gran partido… Sabemos la importancia de la ida y tenemos que pensar solo en ella, no que hay una vuelta. Hay que intentar hacerlo bien del minuto uno al final con nuestra afición siempre detrás. Son un plus y la necesitamos", agregó.



‘Zizou’ habló del final de temporada, "Estoy concentrado únicamente en el partido de mañana, ni en el del sábado. Es lo único que me interesa. Lo que va a pasar no lo sé y no me interesa, de verdad… El Atlético es un equipo que, últimamente en cuatro o cinco años, son muy buenos y cada año mejoran. A nosotros nos mete siempre en dificultades. La fuerza que tienen es que nunca baja los brazos pase lo que pase. Siempre lucha, pelea y sabe sus armas. Las utilizan de la mejor manera… Están haciendo un trabajo fenomenal para su club. He tenido la suerte de conocer al mono Burgos y le tengo mucho respeto. A Simeone solo le conozco de jugar contra él, pero tengo respeto a lo que hace porque además es un entrenador de mucha creencia".



Dani Carvajal, lateral derecho de Real Madrid, destacó el papel clave que podría tener la entrada de Isco Alarcón en el equipo titular, "Isco es un jugador diferente que cuando tiene la pelota es fantasía pura. Nos aporta muchísimas cosas, como el resto de compañeros. La tarea difícil es la del mister de sacar un once cada partido", manifestó.



EFE