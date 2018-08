Usain Bolt probará con un equipo de fútbol de Australia

La leyenda jamaiquina de la velocidad Usain Bolt se entrenará a partir de agosto por un "periodo indefinido" con los Central Coast Mariners para conseguir su objetivo de convertirse en futbolista profesional, anunció este miércoles el club australiano.

"Su programa de entrenamiento está estructurado para ver si puede alcanzar un nivel de juego que le permita tener un contrato profesional", explicó Shaun Mielekamp, el presidente de los Mariners.



"Esto puede prolongarse tres semanas, pero también tres meses, o seis. O puede estar todavía más tiempo, quién sabe", continuó.



A sus 31 años, el ocho veces campeón olímpico, retirado del atletismo desde 2017, nunca ha escondido su pasión por el balón. Después de entrenarse con el Borussia de Dortmund, pero también en Sudáfrica y en Noruega,



Bolt probará ahora fortuna en Australia con los modestos Mariners, últimos clasificados en la anterior edición de la A-League, el campeonato cerrado que reúne a las mejores formaciones australianas y neozelandesas.



El club con sede en Gosford, al norte de Sídney, confirmó este miércoles, después de que la información se filtrara hace varias semanas, que Bolt va a participar en los entrenamientos "por un periodo indefinido", antes de un posible contrato profesional.



"Estoy impaciente por ir a Australia y me gustaría dar las gracias al propietario y presidente del Central Coast Mariners por esta oportunidad que me ofrece", declaró el poseedor de los récord de mundo de 100 y 200 metros.

"Siempre he dicho que todo es posible, que no es necesario ponerse límites, y tengo ganas de iniciar este desafío", señaló. ¿Qué hace falta para que firme un contrato profesional? Necesita "impresionar al entrenador", según Mielekamp, quien rechaza que la llegada del mediático Bolt sea una estrategia promocional.



"No es una campaña publicitaria. Usain no es un jugador con contrato. El tiempo nos dirá cómo han evolucionado las cosas", afirmó.



Mariners debutará en la nueva temporada de la A-League el 21 de octubre en casa del Brisbane Roar.



