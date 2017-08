Uruguay y Argentina no se hicieron daño: empataron 0-0

Uruguay, con firmeza defensiva, y Argentina, encomendada a Lionel Messi, igualaron este jueves sin goles en Montevideo y nada alteraron sus posiciones en la clasificación de las eliminatorias al mantenerse la Celeste en el tercer puesto y la Albiceleste en el quinto, que le da derecho a jugar una repesca.

Argentina respondió al dibujo ofensivo de su seleccionador, Jorge Sampaoli, acorralando a Uruguay en su campo pero sin lograr engarzar un juego fluido que le rentara ocasiones de gol, mientras que Uruguay renunció en todo momento a hacer circular el balón.



En el choque de estilos puestos, Uruguay se sintió cómodo mientras que Argentina no tuvo la verticalidad deseada por su técnico y acabó cansada, aburrida, en su visita a la otra orilla del Río de la Plata.



Aun así, la Albiceleste fue quien más y mejores ocasiones de gol tuvo, sobre todo en la primera parte. El peligro argentino no llegó por el planteamiento sino por las genialidades de Messi, que primero encontró a Ángel Di María en la izquierda, sin éxito; luego lanzó un falso centro desde la derecha al que casi llega Nicolas Otamendi; y poco después volvió a conectar con el 'Fideo' en la izquierda, de nuevo sin fruto.



Un duro y lejano remate de Lucas Biglia que Fernando Muslera mandó a córner sirvió de anticipo de la mejor jugada del primer acto. Ya en el minuto 42, Messi arrancó por el centro, entre el círculo central y al área rival, dejó atrás a Álvaro González y tiró una pared con Paulo Dybala, que se la devolvió frente a Muslera, que frustró el gol argentino.



Uruguay presionó con dos líneas de cuatro bien plantadas atrás y sólo con Luis Suárez y Edinson Cavani algo más adelantados, pero sin superar el círculo central. La habitual estrategia del técnico uruguayo, Óscar Washington Tabárez, de presión, marca y orden, provocó dos errores argentinos que pudieron poner en delantera a la Celeste.



Un error de Messi ante la presión de Suárez casi acaba en un gol en propia puerta de Argentina después de que el delantero uruguayo de centrara al área chica. Cuando sólo restaban 15 minutos para el entretiempo, Gabriel Mercado falló el pase a Nicolás Otamendi y Cavani se adueñó del esférico y se lo dejó a Suárez, que trató se sorprender desde lejos a un adelantado Sergio Romero, pero el balón no vio puerta.



La ocasión más clara de Uruguay llegó en el minuto 37, gracias al empuje de Nahitan Nández, que robó el balón casi en la esquina derecha, pasó a Cristian Rodríguez, que la reventó en las manos de Romero, a cuyo rechace no llegó Cavani pero sí Matías Vecino, que falló el lanzamiento.



En el segundo acto Argentina quiso meter una marcha más a su juego para romper las filas uruguayas, pero siguió dependiendo de la inspiración individual de Messi, imparable en sus arrancadas en tres cuartos de cancha.



Y desde más atrás. Tabárez refrescó el centro del campo y dio entrada a Mathías Corujo en lugar de Álvaro González, cada vez más lento ante Messi. Pero las líneas uruguayas seguían claras y el punto de rudeza de su presión llevó a Súarez a cometer una clamorosa falta sobre Otamendi.



El colegiado no vio pero que recibió pero Suárez la pagó saliendo renqueante del campo, dolorido de su rodilla derecha, la misma que milagrosamente recuperó a tiempo para este partido, tras su choque con el zaguero argentino.



La ovación del Estadio Centenario cuando su ídolo se retiró del campo, aplaudiendo su voluntad de cruzar el océano para terminar de sanar su rodilla en Montevideo y poder jugar ante Argentina, puso el toque de emoción en el desenlace del partido. En lo deportivo, el broche lo puso una volea de José María Giménez desde fuera del área que se marchó alta.

Síntesis

Uruguay: Fernando Muslera; Martín Cáceres, José María Giménez, Diego Godín, Gastón Silva; Nahitan Nández, Matías Vecino, Álvaro González (m.66, Mathías Corujo), Cristian Rodríguez; Luis Suárez (m.82, Cristian Stuani) y Edinson Cavani.

DT: Óscar Washington Tabárez.



Argentina: Sergio Romero; Gabriel Mercado, Federico Fazio, Nicolás Otamendi; Marcos Acuña (m.50, Lautano Acosta), Lucas Biglia, Guido Pizarro, Ángel Di María (m.90, Joaquín Correa); Paulo Dybala (m.70, Javier Pastore), Lionel Messi y Mauro Icardi.

DT: Jorge Sampaoli.



Árbitro: el peruano Víctor Carrillo amonestó a Álvaro González, Marcos Acuña, José María Giménez, Javier Pastore y Cristian Rodríguez.



Incidencias: partido de la decimoquinta jornada de las eliminatorias de clasificación al Mundial de Rusia 2018 disputado en el Estadio Centenario, en Montevideo, con aforo completo.



EFE