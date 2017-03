Uruguay, sin Luis Suárez, busca romper invicto de Tite y su Brasil

Uruguay, sin la presencia del goleador Luis Suárez, sancionado, buscará poner un pie en Rusia 2018 cuando reciba este jueves en el Estadio Centenario de Montevideo a Brasil, en la decimotercera fecha de las eliminatorias mundialistas, que la ‘canarinha’ lidera con 27 puntos, cuatro más que la celeste.



La selección uruguaya saltará al gramado de su histórico estadio con el objetivo de sumar tres puntos y mantener el invicto en casa en lo que va de eliminatorias.



En ese sentido, el técnico charrúa, Óscar Washington Tabárez, aunque no contará con la presencia de Luis Suárez ni del portero titular Fernando Muslera, indicó esta semana que buscará limitar "las grandes cualidades de ataque" que tiene Brasil, pese a no poder contar ni con Gabriel Jesús, ni con Douglas Costa, que se lesionó en una rodilla en el último partido del Bayern Múnich.



De igual forma, la celeste echará de menos a Álvaro Pereira, quien se fracturó la tibia izquierda en un entrenamiento con su equipo el Cerro Porteño paraguayo. Sin embargo, el equipo uruguayo se encuentra enfocado en los entrenamientos con la motivación de que, aunque no estará Suárez, si hará acto de presencia sobre el césped el actual goleador de la eliminatorias, Edinson Cavani, con 8 tantos.



Por su parte, la Canarinha, que no pierde desde hace doce jornadas y desde que Tite asumió como seleccionador, en junio de 2016, lleva seis triunfos consecutivos en la eliminatoria, buscará mantener el ritmo ganador.



Para esta doble jornada ante Uruguay y Paraguay, Tite convocó al delantero Dudu, del Palmeiras, para sustituir a Douglas Costa, y que probablemente sea el compañero en el ataque de Neymar.



El último encuentro entre estas dos selecciones por eliminatorias mundialistas, que se disputó en Recife, finalizó con la pizarra igualada 2-2, en partido que significó el retorno de Suárez a su selección tras dos años de sanción por parte de la Fifa.



Alineaciones probables:

Uruguay: Martin Silva; Diego Godín, Sebastián Coates, José María Giménez, Maximiliano Pereira; Egidio Arévalo Río, Álvaro González, Carlos Sánchez, Cristian Rodríguez; Edinson Cavani y Christian Stuani.

Entrenador: Óscar Washington Tabárez.



Brasil: Alisson; Daniel Alves, Thiago Silva, Miranda, Marcelo; Casemiro, Fernandinho, Renato Augusto; Willian, Dudu y Neymar.

Entrenador: Adenor Leonardo Bacchi (Tite).



Árbitro: Patricio Loustau (Argentina), estadio: Centenario, de Montevideo, a partir de las 6 p.m. (hora colombiana).



EFE