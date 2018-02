Uruguay, Argentina y Paraguay harán campaña en Rusia para Mundial 2030

Dirigentes de Argentina, Uruguay y Paraguay acordaron este lunes en Montevideo promocionar la postulación conjunta del Mundial-2030 durante el torneo de Rusia-2018, en una reunión de directorio encabezada por el presidente uruguayo Tabaré Vázquez.



"Se viene la disputa del Mundial de fútbol en Rusia y creo que es el momento ideal para tensar todas las fuerzas que tengamos los tres países para presentarnos ante el contexto mundial, en un momento en que el fútbol va a acaparar la atención de todo el mundo", dijo Vázquez según declaraciones transmitidas en la página web de Presidencia.

El mandatario insistió en que los tres países tienen las condiciones necesarias para organizar el Mundial-2030 y conmemorar así los 100 años del primero, que tuvo lugar entre el 13 y 30 de julio de 1930 en Uruguay.

"Fue una experiencia exitosa, este país tan pequeñito demostró que en poco tiempo pudo construir un estadio de vanguardia en aquella época, que hoy en día tiene vigencia, cuando otros estadios en todo el mundo han perdido esa vigencia", dijo Vázquez al recordar la primera Copa del Mundo de la Fifa, en la que Uruguay salió campeón al ganarle 4-2 a Argentina en la final.

"Cuando se cumplen 100 años, no puede haber nada más que justo que el fútbol mundial reconozca aquella gesta histórica, y es por eso que no Uruguay, sino el Río de la Plata, los tres países estamos proponiendo realizar el Mundial de 2030 acá en la región", expresó.

Campaña en Moscú

Las autoridades fijaron un próximo encuentro de directorio para principios de abril en Argentina, en el que se prevé considerar un primer plan de trabajo que tome como epicentro una casa que la Conmebol abrirá en Moscú, dijo por su parte el secretario nacional de Deporte de Uruguay, Fernando Cáceres, en conferencia de prensa.



El Mundial de Rusia "es el gran evento para poder posicionar y consolidar la candidatura cuando el mundo hace foco de atención en el fútbol y donde podemos tener un espacio de atención privilegiado", añadió.



Además, en la reunión se pusieron en consideración dos alternativas de logotipos para la campaña. Las autoridades prevén elegir uno en un plazo máximo de 15 días para poder usarlo lo antes posible en foros internacionales de turismo, dijo Cáceres.

Presentación y consideración del logotipo propuesto como carta de presentación de la voluntad de los tres países de organizar el Mundial 2030 pic.twitter.com/k6J9nTnXeC — Sec. Comunicación (@SCpresidenciauy) 19 de febrero de 2018

En la reunión también participaron el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Tapia; el coordinador general de la secretaría de Deportes de Argentina, Fernando Marín, y la ministra de turismo paraguaya, Marcela Bacigalupo, entre otras autoridades.

Con pasado futbolero

El proyecto Mundial-2030 se lanzó en Buenos Aires en octubre pasado durante un encuentro entre los presidentes Vázquez, Mauricio Macri (Argentina) y Horacio Cartes (Paraguay). Cáceres consideró favorable para la candidatura que los tres presidentes hayan sido en el pasado dirigentes de fútbol en sus países: Macri fue presidente del popular Boca Juniors, Cartes del club Libertad y Vázquez de Progreso.



"Ese uno de los puntos de partida en la plataforma de lanzamiento de nuestra candidatura sobre el cual podemos construir una candidatura poderosa", comentó, al hacer mención a que los tres equipos fueron campeones nacionales bajo la dirección de los actuales mandatarios.



"Seguramente no tengamos el poderío económico de otros adversarios o rivales pero tenemos el valor de lo patrimonial, de los histórico, de lo emotivo, de la importancia que el fútbol juega en la vida cotidiana de nuestra ciudadanía", añadió.



El último lugar en el que se celebró el Mundial fue en el vecino Brasil y estuvo marcado por momentos de mucha tensión entre la Fifa y el país suramericano por retrasos en los preparativos del torneo. Además, la organización de este campeonato provocó una ola de protestas contra el elevado gasto público en la Copa del Mundo.

"La referencia al Mundial de Brasil y las dificultades que atravesó la organización entorno a protestas populares y al legado en materia de infraestructura son siempre un punto de referencia en este caso para saber lo que no se debe hacer", respondió Cáceres cuando fue consultado acerca del antecedente brasileño.



"Nuestro país no va a recorrer el camino de su candidatura irresponsablemente, no es una aventura", dijo, y explicó que los próximos pasos en la preparación de la candidatura es la posibilidad de contratar una consultoría para definir lo que puede asumir cada país.



Hasta ahora, el Mundial Japón/Corea del Sur-2002 es el único celebrado en más de un país. Estados Unidos, México y Canadá ofrecen también una candidatura tripartita para el Mundial-2026.



AFP