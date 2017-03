Colombia, a la altura del desafío en Quito

El triunfo 2-0 contra Ecuador, a 2.800 metros de altitud, fue un baño de confianza para la Selección y para su técnico, José Pékerman. Un planteamiento táctico impecable y una ejecución sin manchas en el campo desembocaron en un triunfo clave, de visitante y contra un rival directo, para no renunciar al sueño de Rusia 2018. Tan capitán como siempre, James volvió a ser la llave del triunfo con gol y pasegol.

David Ospina. Segurísimo, como es tradición. Una opción de tiro libre de Ayoví a la que llegó preciso y un par de centros bien controlados, aporte del arquero titular de Colombia ayer, hoy y siempre. (7)



Santiago Arias. Pegado al libreto, su trabajo fue sencillamente impecable. Tapó bien su punta, cubrió a Mina y Zapata cuando fue necesario y bloqueó el peligroso ataque ecuatoriano por derecha. Salió lesionado. (7)



Cristian Zapata. Se prodigó en el juego aéreo en el área propia y el área rival. ¡Hasta le alcanzó para una asistencia a Cuadrado que por poco no fue gol! Inquieto, seguro y firme, así fue el central que reclamó su puesto de titular fijo después de su lesión (7).



Yerry Mina: Impenetrable por arriba y pareja ideal de Zapata como central. Corre bien Mina, su tranco largo lo supera todo y su ritmo en la coreografía merece un capítulo aparte a la hora del análisis. (6).



Farid Díaz. Le dijeron que nadie pasaba por la izquierda y cumplió siempre. Esta vez incluso borró el historial de perdedor en los duelos personales que a muchos les dejaba dudas. Cuando hay que defender, el hombre por izquierda es él, no hay ninguna duda. (6)



Carlos Sánchez. Un día habrá que pedirle a la RAE que invente más adjetivos para él. Sánchez lo hace todo bien: llega a cada pelota, gana cada disputa, corre y cubre los puestos de todos y su afro parece que se multiplica en la zona de volantes y hasta en el puesto de central. Una Roca, en cada letra. (8)



Abel Aguilar. No es gratuita la confianza que le tiene Pékerman. Vaciló en los primeros minutos pero cuando entró en calor fue firmeza pura, muro que tapó el juego aéreo rival y claro en el pase. Abel es Abel, no le busquen. (7)



Juan Guillermo Cuadrado. En Quito se demostró que es el hombre distinto en el ataque. Su regate es indescifrable, su velocidad y ese sacrificio que luce cuando se viste de amarillo lo hacen figurón. Aportó gol y magia. No tiene suplente y no es lateral derecho. ¿Alguna duda? (8)



James Rodríguez. Para el futuro, hay que tener paciencia con los genios. James salvó seis puntos en la Eliminatoria, habló con gol y pase gol en Quito, se hizo cargo de la obligación de ganar y dejó sin piso cualquier crítica. ¡Haz con tus manos lo que quieras! (9)



Edwin Cardona. Si hay un jugador que mereció el mismo rótulo de figura que ostenta James hoy es el hombre del Monterrey. La culebra que le tocó fue Antonio Valencia y la domó hasta sacarla de carrera. Cardona corrió como nunca, puso un pase de crack y fue socio del 10. ¿Algo más? (8,5)



Miguel Borja. Fue el delantero con movilidad, desmarque y punch que se pedía. Fue el de la asistencia en el primer tanto, salió del área para buscar la pelota, se asoció con Cuadrado y Cardona y apoyó la marca. Faltó el gol, pero fue un vendaval el Mejor de América. (7).



Daniel Torres: Ingresó por Aguilar (64). Se acomodó bien junto a Sánchez pero no tuvo demasiado trabajo pues cuando llegó ya Ecuador estaba casi entregado. (6)



Mateus Uribe: Reemplazó a Cardona (72). Cumplió la tarea de bloquear en el medio los pocos intentos de Ecuador al cierre del partido. (6)



Carlos Bacca: Llegó por Arias al minuto 84. Sin calificación.



JENNY GÁMEZ

Editora de Futbolred