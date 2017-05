Totti pondrá fin a su carrera al finalizar esta temporada

El nuevo director deportivo de la Roma, el español Ramón Rodríguez 'Monchi', provocó este miércoles un terremoto en su rueda de prensa de presentación al anunciar que la actual será "la última temporada" del ídolo Francesco

"¿Totti? Hay un acuerdo con el club. Es la última temporada y luego continuará como dirigente", declaró el exdirector deportivo del Sevilla.

"Lo quiero a mi lado porque él es la Roma y puede enseñarme lo que es la Roma. Quiero que Totti me explique y me haga comprender lo que es la Roma. Si lograra saber un 1% de lo que sabe él, estaré satisfecho", añadió Monchi.



El final de la carrera futbolística de Totti, de 40 años, no es una sorpresa puesto que su contrato termina en junio de 2017. En los últimos meses tiene pocos minutos en el terreno de juego. Pero el anuncio de Monchi movilizó a las redes sociales y a la prensa, ya que Totti, que debutó con la Roma en 1993, es la gran leyenda del club.

Preguntado por la AFP, un portavoz de la entidad precisó que no había "nada nuevo o diferente en las palabras de Monchi". Durante la renovación del contrato de

Totti, firmado en junio de 2016, el club había publicado en efecto un comunicado titulado "la AS Roma anuncia la última temporada de Totti como jugador".



Las palabras de Monchi se pueden interpretar como una señal de la poderosa influencia del director deportivo, arquitecto del Sevilla que ganó las tres últimas ediciones de la Europa League. Cuando la Roma hizo el mismo anuncio en junio de 2016, hizo mucho menos ruido. El número 10 romano, por su parte, no ha comunicado nada oficialmente. "¿Mi último derbi? Es lo que dicen los otros, no lo que digo yo", declaró el domingo tras la derrota de su equipo ante el Lazio por 3-1.



¿28 de mayo, último partido?



Pero otros ven en el movimiento de Monchi un síntoma de que no ha calibrado bien el peso que tiene Totti en el club y en la ciudad, tras 25 temporadas de fidelidad en la Serie A, siempre como símbolo del maillot giallorosso.



La tormenta se propagó por todos los rincones de la red italiana. En Twitter, en los sitios de La Gazzetta dello Sport, del Corriere dello Sport, de Tuttosport o de los generalistas como La Repubblica, la retirada de Totti ocupaba este miércoles un lugar referencial.



"Extraña manera de decir que se acabó, que concluye el romance, el mayor y más intenso de la historia de la Roma", escribió en su blog Ivan Zazzaroni, uno de los redactores jefes del Corriere dello Sport.



"Le tocaba a Totti anunciar su adiós. Un evento de este tipo necesitaba de esa trascendencia y se le ha quitado", añadió.



Pero la tormenta también ha tocado a la propia Roma, que no supo cómo reaccionar a las palabras de su nuevo director deportivo. Su página oficial probablemente fue la única de Italia que no habla de Totti en el artículo acerca de las declaraciones de Monchi.



Monchi ha podido precipitar las cosas, pero el adiós de la leyenda parece inminente. El 28 de mayo en el Estadio Olímpico en la 38ª jornada de Serie A ante el Génova podría ser su última aparición como futbolista.



AFP