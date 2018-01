Tite, el gran personaje del fútbol en América en el 2017

El entrenador de la selección brasileña, Tite, el hombre que rescató a un equipo plagado de figuras, pero muy mal administrado por los entrenadores anteriores, fue elegido como el mejor de América en 2017 por los periodistas deportivos del continente que participaron en la tradicional encuesta del diario uruguayo El País.

Tite fue elegido por 112 de los 368 periodistas que votaron (30,43 por ciento) y por debajo suyo quedó el seleccionador de Perú, Ricardo Gareca, quien obtuvo 93 votos (25,27 por ciento), mientras que el tercer lugar lo obtuvo el argentino Ariel Holan, técnico de Independiente, con 53 votos (14,40 por ciento).



La principal razón para la consagración de Tite radica en la excelente campaña que realizó Brasil en las Eliminatorias Mundialistas de cara al Mundial de Rusia 2018: jugó 17 partidos y solo perdió uno.



La selección encabezada por Neymar fue la primera de Suramérica en clasificar a Rusia y terminó las Eliminatorias en el primer lugar, diez puntos por encima de Uruguay.



“A mí me llamaron a ser técnico de la selección. Si estoy aquí es porque no se han dado los resultados, y entiendo que la mejor manera de contribuir aquí es aplicar aquellas palabras que han guiado mi vida y mi carrera: transparencia, democratización, excelencia y modernidad”, dijo Tite el día de su presentación como nuevo seleccionador de Brasil, y todo le ha salido a la perfección.



Tite hizo una reingeniería. En la defensa titular ya no hace presencia Thiago Silva, referente y capitán de Brasil en el Mundial 2014. Marcelo, quien por problemas con el extécnico Dunga no volvió a ser convocado, regresó y la dupla de centrales es Miranda y Marquinhos junto a Dani Alves.



En el medio, la irrupción de Casemiro, en el Real Madrid de Zidane, lo hizo casi de inmediato dueño del medio campo, acompañado de Paulinho, ahora figura del Barcelona, y Renato.



Y adelante es magia pura y con un futuro estruendoso. Neymar, el jugador más caro de la historia, con 25 años, lidera a la selección con su todo el esplendor de su fútbol. Coutinho, un talento desperdiciado en Inter de Milán, encontró su espacio en el Liverpool de Inglaterra, donde ha demostrado toda su capacidad. Y el 9 de área –el lugar de fenómenos como Ronaldo, Romario o Adriano– reapareció con Gabriel Jesús, un jovencito de apenas 20 años que hoy es figura del Manchester City.



DEPORTES con EFE