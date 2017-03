Santa Fe perdonó y The Strongest lo liquidó en La Paz

El invicto de Leandro Castellanos se quedó en La Paz, donde Santa Fe tuvo todo para hacer el arranque soñado en la Copa Libertadores y terminó con una derrota más larga en el marcador que en el juego. The Strongest ganó 2-0 en el arranque del grupo 2 del torneo.



El planteamiento de Santa Fe no era muy distinto al que aplicó una y otra vez en la campaña que lo llevó a conseguir su novena estrella: un equipo compacto, esperando muy cerca de su área, listo para buscar un contragolpe y aprovechar la velocidad de Ánderson Plata. Era, además, la mejor manera de ahorrar aire en los 3.600 metros de altura de La Paz.

The Strongest, que venía desde las fases previas de la Copa, había tenido un paso arrollador en La Paz. Montevideo Wanderers se había comido cuatro goles en el estadio Hernando Siles. A Unión Española le metió cinco. Pero a Santa Fe, en el primer tiempo, ni siquiera le hizo un remate directo al área, lo que ratifica las bondades del planteamiento del DT Gustavo Costas.



Sin embargo, Santa Fe tuvo un error, y terminó costándole muchísimo: no la metió cuando tuvo la oportunidad. En la primera etapa tuvo al menos cinco aproximaciones, dos de ellas clarísimas: una de Johan Arango, que achicó muy bien el portero Daniel Vaca, y otra de Juan Daniel Roa, que quedó mano a mano con el arquero y se la tiró al cuerpo.



La única manera que tenía The Strongest de romper el cerrojo colombiano era que ese muro tuviera una grieta. Y esa grieta apareció a los 9 minutos del segundo tiempo. Increíblemente, a un equipo que trabaja muy bien su defensa le hicieron un gol nacido de un saque de banda. William Tesillo falló en su propia área, al seguir derecho en su intento por rechazar, y le dejó la pelota al uruguayo Matías Alonso, quien lanzó la pelota al centro, donde Alejandro Chumacero, tal vez el mejor jugador boliviano en la actualidad, entró para rematar y conseguir el 1-0.



El gol de Chumacero acabó con el larguísimo invicto del arquero Leandro Castellaanos: fueron 1.008 minutos sin recibir gol en todas las competencias oficiales. Aún sigue vigente su marca en la Liga, que es de 774 minutos.



Santa Fe se mantuvo en la misma línea y pudo haber empatado el partido poco después del gol local, pero ni Plata, primero, ni Roa, después, tuvieron el espíritu de artillero. El primero falló por pensar más en habilitar a Arango que en rematar al arco, y el segundo le pegó mal a la pelota.



No jugaba bien The Strongest. Y Santa Fe comenzó a perder la facilidad con la que atravesaba la cancha, porque los bolivianos ya no estaban tan metidos en el campo rival, conformes con la ventaja de un gol que habían conseguido.



La iniciativa tenía que ser de los visitantes y así lo entendió Costas, que sacó un volante de marca, Sebastián Salazar, para meter a un mediocampista ofensivo, Kevin Salazar. Y que luego refrescó el ataque con el ingreso del juvenil Jorge Leonardo Obregón en lugar de Arango, improvisado como segundo atacante en la nómina titular ante las lesiones de Denis Stracqualursi, Humberto Osorio Botello y José Adolfo Valencia.



Lo que no hizo Santa Fe en el arco local, y eso que tuvo muchas oportunidades para hacerlo, sí lo logró The Strongest, que aumentó, tal vez sin merecerlo, la ventaja a dos goles. Pero el fútbol no es de merecimientos. A los 35 de la segunda etapa, los mismos protagonistas de la primera anotación hicieron la segunda: Pablo Escobar metió un pase profundo a Alonso, el uruguayo tocó al centro para que entrara Chumacero y el volante remató abajo, para vencer de nuevo a Castellanos. Ahí, en la práctica, terminó un partido en el que Santa Fe le perdonó la vida a The Strongest.



JOSÉ ORLANDO ASCENCIO

Subeditor de Deportes

@josasc