‘Tengo clarísimo quién va a jugar’: Diego simeone

El argentino Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, convocó a 18 jugadores para el partido de ida de las semifinales de la Liga de Campeones contra el Real Madrid, con el alta de Yannick Carrasco y las bajas de Sime Vrsaljko, José Giménez, Juanfran Torres y Augusto Fernández.

Para ese duelo aún no está disponible el croata Sime Vrsaljko, que no se entrenó esta tarde sobre el césped del Santiago Bernabéu y que sigue de baja desde hace un mes y medio, desde que se lesionó el ligamento cruzado posterior de la rodilla contra el Sevilla.

El técnico no aseguró en rueda de prensa quién va a jugar como lateral derecho en el partido de ida de las semifinales de la Liga de Campeones, no descartó un cambio de sistema con 'carrileros', "Tengo clarísimo quién va a jugar", afirmó.



"Interpreto el fútbol de una manera que las ausencias siempre obviamente son importantes, porque ninguno de los que juegue en la posición de lateral o de carrilero lo ha hecho… Pero también entiendo que el fútbol es un juego de equipo y que seguramente a veces puede faltar un jugador importante en esa posición, pero el equipo sostiene esa falta. Por eso es un equipo. Cuando ibas a jugar a la plaza con los amigos, 'vos juegas atrás, en medio...Y estos partidos tienes que decir 'tienes que jugar ahí, a entrar y jugar'. Creo que es facilísimo", declaró el técnico.



Diego Godín, defensa del Atlético también habló al respecto, "A mí no me cambia nada (hablando del lateral derecho)… Le va a cambiar al chico que le toque jugar. A ver quién pone Simeone. Es capaz de jugar él", bromeó en la rueda de prensa junto a su entrenador.



"El que le toque jugar deberá estar muy concentrado y muy atento. Está claro que va a ser un compañero que habitualmente no ha jugado durante el año y nosotros a intentar ayudarlo. Es una situación nueva para el que le toque, pero estamos preparados para todo y hay que jugar. No nos vamos a ir sin jugar", añadió Godín.



Carrasco ya está listo para su reaparición, seis días después del esguince leve que sufrió en la clavícula derecha. Después de dos entrenamientos ya con el grupo, recibió el alta médica de su lesión y forma parte de la citación del técnico para el encuentro de este martes en el estadio Santiago Bernabéu.



Convocados:

Porteros: Jan Oblak y Miguel Ángel Moyá.



Defensas: Stefan Savic, Diego Godín, Lucas Hernández, Alberto Rodríguez y Filipe Luis.



Mediocampistas: Yannick Carrasco, Thomas Partey, Nico Gaitán, Gabi Fernández, Saúl Ñíguez, Tiago Mendes y Koke Resurrección.



Delanteros: Antoine Griezmann, Fernando Torres, Kevin Gameiro y Ángel Correa.



