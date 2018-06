Taxi embiste a una multitud en el centro de Moscú

Un taxi embistió este sábado a una multitud en el centro de Moscú, en un hecho que dejó al menos ocho heridos, algunos de ellos mexicanos, según autoridades y diversas fuentes citadas por agencias de noticias locales.



Ocurrió en la calle Ilinka, que desemboca en la plaza Roja, y que, tras el accidente, "fue cerrada", dijo el ministerio del Interior de Rusia.



La policía de Moscú afirmó que el conductor del taxi irrumpió sobre las personas tras perder el control del vehículo y que ocho personas buscaron asistencia médica.

Testigos en el lugar afirmaron a Reuters que algunas de las personas vestían camisetas de la selección de México y que el conductor intentó fugarse antes de ser detenido. En tanto, Interfax sostuvo que tres mexicanos resultaron heridos. Por su parte, la embajada mexicana en Moscú informó que dos mexicanos resultaron heridos.



Autoridades de tránsito de Moscú citaron al conductor diciendo que el atropello no fue intencional. La agencia RIA dijo que no hubo muertos, tras citar a autoridades de la capital rusa.



Interfax, en tanto, afirmó que no había lesionados de gravedad, citando a una fuente médica.

REUTERS