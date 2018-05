TAS rechaza la suspensión cautelar de la sanción a Simeone

16 de mayo 2018 , 09:17 a.m.

16 de mayo 2018 , 09:17 a.m.

El Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) rechazó conceder la suspensión cautelar de la sanción de cuatro partidos impuesta por la UEFA al entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Siemone, por lo que no podrá dirigir al equipo en la final de la Liga Europa ante el Olympique de Marsella en Lyon.

El Atlético de Madrid confirmó la decisión del TAS, que impedirá a Simeone sentarse en el banquillo, donde hoy estará Germán 'Mono' Burgos en el papel de primer entrenador, y le obligará a cumplir también con todas las restricciones que conlleva una sanción en el caso de un técnico en competiciones UEFA.



No podrá tener contacto con sus futbolistas, no sólo en el campo durante la acción del encuentro, sino también en el vestuario desde el momento en que su equipo entre en el estadio de Lyon.



La final de este miércoles será el segundo partido de suspensión que cumplirá Simeone de los cuatro que le impuso el Comité de Control, Ética y Disciplina de la UEFA y que luego ratificó el Comité de Apelación de ésta.



El castigo fue consecuencia de su tarjeta roja y sus insultos al árbitro francés Clement Turpin cuando éste le expulsó en el choque de ida de las semifinales, el 26 de abril el estadio Emirates de Londres, frente al Arsenal.



El primer encuentro que tuvo que perderse fue frente la vuelta de éstas en el Wanda Metropolitano el pasado 3 de mayo. Los dos que le quedarán por cumplir después de esta noche serán la Supercopa de Europa, el 15 de agosto en Tallin, en caso de ganar la final de este miércoles, y la primera jornada de la fase de grupos de la Liga de Campeones que se jugará el 18/19 de septiembre.



La segunda jornada de esta competición está prevista para el 2/3 de octubre. Diego Pablo Simeone acumula 21 partidos de sanción entre todas las competiciones en seis años, algunos pendientes: los tres que le restan en el torneo continental, contando la final de este miércoles en el estadio Parc OL de Lyon; los tres que aún arrastra en la Copa del Rey y los cuatro que aún tiene en la Supercopa de España.



Ya ha cumplido once de esos encuentros en el banquillo del conjunto rojiblanco, el primero con un empate sin goles frente al Rayo en la jornada inaugural del curso 2014-15 a raíz de la quinta amarilla que recibió en la última cita de la temporada anterior, cuando ganó la Liga con un 1-1 en Barcelona.



El balance de su equipo en ese sentido, incluido ese encuentro, presenta siete victorias: 2-1 al Eibar, 1-2 al Real Madrid, 0-1 al Almería y 3-0 al Elche, en 2014-15; 1-0 al Rayo Vallecano y 2-0 al Celta, en la campaña 2015-16; y 1-0 al Arsenal el pasado 3 de mayo, en la victoria que le clasificó para la final de este miércoles.



Sin Simeone en el banquillo, el Atlético ha sufrido dos derrotas (3-2 con el Olympiacos en la Liga de Campeones 2014-15 y 2-1 con el Levante en la penúltima cita del campeonato de 2015-16, cuando se quedó sin opciones de ganar la Liga) y ha cedido dos empates: 0-0 con el Rayo Vallecano y 2-2 con el Celta, los dos en 2014-15.



EFE