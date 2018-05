¿Era penalti? Jugadores del Bayern reclamaron una mano de Marcelo

Aunque el partido de vuelta de la semifinal de la Champions League entre el Real Madrid vs. Bayern Múnich finalizó 2-2 favorablemente para el equipo español, que logró un 4-3 en la serie, los usuarios de redes sociales no paran de hablar de una jugada que causó polémica.



Se trata de una presunta falta por una mano de Marcelo, defensa del Real Madrid, en el área del equipo español, lo que habría significado un penalti en favor del Bayern, según reclaman los hinchas del equipo en el que juega el colombiano James Rodríguez.

James Rodríguez, volante del Bayern y quien anotó lo que fue el empate a 2 en el partido, achacó la eliminación de su equipo a "errores puntuales" que cometieron en el Allianz Arena y el Santiago Bernabéu.



James no fue duro al hablar de la mano de Marcelo no señalada dentro del área. "Desde mi posición no vi mucho, dentro dicen que fue penalti pero no hay que echarle la culpa a nadie. Si falla el árbitro o no, no lo sé porque estaba lejos de la jugada y tapado, no lo pude ver bien aunque mis compañeros dicen que fue penalti".



ELTIEMPO.COM