Cristiano Ronaldo habría sido infiel a su pareja con modelo portuguesa

El pasado martes fue uno de los días más importantes para el delantero del Real Madrid, Cristiano Ronaldo, luego de darle la bienvenida a Alana Martina, su cuarta hija y primera con la española Georgina Rodríguez.



Sin embargo, un comentario difundido por la modelo portuguesa Natacha Rodrigues ha puesto en tela de juicio al deportista luego de que revelara que CR7 le fue infiel a su novia en marzo pasado.



La bomba la lanzó Rodrigues, quien aseguró que a fines de ese mes tuvo una noche de intimidad con el futbolista en el lujoso departamento que este tiene en Lisboa.

La modelo portuguesa relató al periódico The Sun, que el primer acercamiento que tuvo con CR7 fue en 2015, cuando le envió una fotografía de su trasero a través de Instagram.

"Lo hice a la una de la mañana y fue una broma. Nunca pensé que me respondería. Pero a las seis de la mañana me envió un mensaje y ahí empezó todo", contó Rodrigues.



La modelo portuguesa señaló que después de recibir una respuesta de CR7, ella le envió un video bailando en ropa interior. "Dijo que quería verme en persona. Cristiano siempre dejó en claro que le gustaba mi cuerpo", afirmó.

Los meses siguientes, el futbolista y Rodrigues intercambiaron numerosos mensajes, hasta que en octubre de 2016 acordaron encontrarse. Sin embargo, la cita no se concretó, hasta que en marzo pasado, CR7 invitó a la modelo portuguesa a su lujoso departamento en Lisboa, relata la modelo.



"No podía creer que estaba entrando al departamento de Cristiano Ronaldo. Mi corazón corría, pero él fue muy agradable y dulce, y me dijo que me sintiera como en mi casa", relató Rodrigues.



La modelo portuguesa aseguró que estuvo dos horas con el futbolista. "Él fue una persona encantadora y después de tanto tiempo de enviarnos mensajes, fue fantástico estar con él. Nuestra noche fue especial", señaló.

Tras su encuentro íntimo, Natacha le habría contado a Cristiano Ronaldo que ingresaría a un reality show. "Él me dijo que no lo hiciera. Cuando salí me había bloqueado", relató.



"Ahora pienso que él solo me usó por el sexo. No me arrepiento porque haber estado con él fue como un sueño hecho realidad, pero me siento traicionada", sostuvo la modelo, quien concluyó: "Espero que le sea fiel a Georgina ahora".



Cristiano Ronaldo y la madre de Alana Martina son pareja desde fines de 2016 y antes de ella, el futbolista mantuvo una relación de casi cinco años con la rusa Irina Shayk.



EL MERCURIO (Chile) / GDA