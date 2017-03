Supremo revisará condena a Messi tres días antes del clásico

El Supremo revisará el próximo 20 de abril, a puerta cerrada, el recurso que el futbolista Lionel Messi y su padre han presentado contra la condena a 21 meses de cárcel que les impuso la Audiencia de Barcelona por fraude fiscal, una deliberación que tendrá lugar tres días antes del clásico frente al Real Madrid.



El partido de la LigaSantander entre el Real Madrid y el FC Barcelona tendrá lugar el próximo 23 de abril en el Estadio Santiago Bernabéu.



La deliberación de la Sala no supone necesariamente que acuerden un fallo en la jornada de la vista, aunque tampoco es descartable que ese día se conozca si se confirma o no la condena. La Audiencia Provincial de Barcelona condenó al internacional argentino y a su padre por haber defraudado 4,1 millones a Hacienda mediante un entramado de sociedades interpuestas.



Aun en el caso de que el Supremo confirmara la pena, ambos podrían evitar la cárcel, al no ser la pena superior a los dos años, siempre que así lo acordara la Audiencia, que también podría enviarles a prisión.



La Audiencia de Barcelona recriminó a Messi que optara por una "ignorancia deliberada" sobre la gestión de sus ingresos por la explotación de sus derechos de imagen, ante la "sospecha justificada" de que el entramado societario del que se valía no era "claro y nítido".



Lionel Messi y su padre recurrieron ante el Tribunal Supremo la condena. "Después de conocer los detalles de la sentencia judicial, los abogados de Lio Messi y Jorge Messi han manifestado que consideran que la sentencia no es correcta, pero centra el debate de tal forma que parece claro que el recurso que va a ser interpuesto acabará por dar la razón a la defensa", explicaron en un comunicado.



EFE