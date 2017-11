Suiza tomó ventaja: venció a Irlanda del Norte y quedó cerca de Rusia

Un polémico gol de penalti del lateral izquierdo del Milán Ricardo Rodríguez dio este jueves una vital victoria a Suiza sobre Irlanda del Norte en Belfast (0-1), que acerca al combinado helvético al Mundial de Rusia 2018.

El conjunto de Vladimir Petkovic, después de la decepción de jugar la repesca pese a su inmaculada campaña de clasificación -ganó 9 de sus 10 partidos y perdió el último ante Portugal-, asaltó el fortín de Windsor Park, donde los norirlandeses sólo se habían inclinado en partido oficial una vez en los dos últimos años.



Suiza presentó en Belfast como undécima mejor selección del mundo, con la vitola de favorita y en busca del pase a su cuarta Copa del Mundo consecutiva.



Por su parte, Irlanda del Norte, una de las sorpresas en la Eurocopa de Francia del pasado año, lleva sin catar las mieles de un Mundial desde hace 31 años, y sus presencias se cuentan con los dedos de la mano: Suecia 1958, España 1982 y México 1986.



Para el ansiado sueño mundialista, el técnico de la 'Green and White Army', Michael O'Neill, sólo introdujo un cambio con respecto a su último compromiso, la derrota en Oslo a manos de Noruega (1-0): Kyle Lafferty le ganó la partida en la punta del ataque a Conor Washington, en un 'once' liderado por el volante Steven Davies, quien cumplió su partido internacional número 100.



En Suiza, que se encuentra 12 puestos por encima de los británicos en el ránking Fifa, se cayó el veterano Valon Behrami por lesión e ingresó el joven Denis Zakaria en el centro del campo.



Entre algunas de las caras conocidas de la Premier League se encontraban astros como Xherdan Shaqiri (Stoke) y Granit Xhaka (Arsenal). Poco fútbol se vio en los primeros 45 minutos, de dominio continuado del conjunto helvético (64%-36%), aunque falto de mordiente arriba, ante una Irlanda del Norte excesivamente defensiva que se limitaba a pescar algún contragolpe.



Haris Seferovic, con la pólvora mojada esta noche en Belfast, dispuso de la mejor ocasión del primer tiempo en el minuto 18, cuando tocó con la puntera un balón en el área de castigo que obligó a McGovern a sacar una mano salvadora.



No estuvo exento de polémica el duelo, puesto que a los cuatro minutos una entrada criminal del deportivista Fabian Schär sobre Stuart Dallas -se retiró lesionado en el segundo tiempo- fue castigada con tarjeta amarilla pese a las protestas de los jugadores y de la grada norirlandesa.



La tónica se mantuvo en la segunda mitad, con dominio íntegro de los suizos, que a los 30 segundos de la reanudación avisaron con un disparo de Shaqiri desde la frontal que se marchó milímetros por encima de la meta de Michael McGovern.



Volvió a perdonar la visita poco después. De nuevo Seferovic, antes de ser sustituido, no llegó por centímetros a un balón que se paseó por el área pequeña ante la pasividad de la defensa británica.



El momento clave del choque llegó en el 58, cuando el árbitro rumano Ovidiu Hategan pitó un polémico penalti por mano de Corry Evans a disparo desde la frontal de Shaqiri. Ni el colegiado ni los asistentes cambiaron su decisión pese a las protestas de los incrédulos jugadores norirlandeses ni a los abucheos de la afición local, que aseguraban que el esférico le había dado en la espalda.



Rodríguez, especialista como pocos desde los 11 metros, engañó a McGovern, al que mandó a la derecha, y alojó la redonda en el fondo de las mallas para estrenar el marcador de Windsor Park y dar a los suizos una merecida victoria que los deja con pie y medio en el Mundial de Rusia del próximo año.



Irlanda del Norte apurará sus cartuchos dentro de tres días en el partido de vuelta en el St. Jakob Park de Basilea e intentará mantener vivo el sueño de estar en su primera Copa del Mundo desde México 1986.

Síntesis

Irlanda del Norte: McGovern; McLaughlin, McAuley, J Evans, Brunt; Norwood, Corry Evans (Saville, m.65), Davis; Dallas (Ward, m.51), Magennis y Lafferty (Washington, m.77).



Suiza: Sommer; Lichtsteiner, Akanji, Schär, Rodríguez; Xhaka, Zuber (Mehmedi, m.87), Dzemaili (Frei, m.83), Zakaria, Shaqiri; y Seferovic (Embolo, m.77).



Goles: 0-1, m.58: Ricardo Rodríguez (p).



Árbitro: Ovidiu Hategan (RUM). Amonestó a Evans (m.50), de Irlanda del Norte; y a Schär (m.4), de Suiza.



Incidencias: partido de ida de la repesca para el Mundial de Rusia 2018, disputado en el estadio de Windsor Park (Belfast). El partido de vuelta se juega el domingo 12 de noviembre.



EFE