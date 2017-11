Con doblete de Luis Suárez, Barcelona goleó 3-0 al Leganés

El delantero uruguayo del Barcelona Luis Suárez aseguró este sábado, después de contribuir con dos goles a la victoria de su equipo ante el Leganés (3-0), que "no tenía ansiedad de gol" pese a que llevaba una racha de varios encuentros sin marcar.

"No tenía ansiedad de gol, sino era por sentirme bien y tratar de ayudar al equipo", declaró el delantero charrúa, cuya mala racha, no marcaba desde mediados de octubre, coincidió con unas molestias en la rodilla que le impidieron, por ejemplo, acudir a la última llamada de la selección uruguaya.



Sus goles este sábado "fueron importantes porque sirvieron para que el equipo consiga los tres puntos contra un rival difícil". Con este triunfo el Barcelona se sitúa a 7 puntos del Valencia (2º), que el domingo visita al Espanyol (13º), y a 11 del Real Madrid y del Atlético, que se enfrentarán entre sí este sábado.



Pese a que el Barcelona ha sumado 11 victorias y un empate en las doce primeras jornadas del campeonato español, al equipo que entrena Ernesto Valverde se le está acusando de ser más efectivo que vistoso en el juego.



"Cada partido tiene su dificultad. Jugando de visitante contra un rival que nos pone las cosas difíciles, sabíamos cómo iba a ser el partido. Lo importante era ganar. Siempre intentamos jugamos mejor cada partido, pero a veces no es posible", apuntó el 'Pistolero'.



"Vamos primeros, con una buena ventaja, con un buen margen de puntos y lo que tenemos que hacer es seguir por la misma línea", añadió.



AFP