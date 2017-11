En la lucha por un cupo a Rusia, ¿habrá otro caso Ibarbo?

José Pékerman tiene casi definida la base de la Selección Colombia para el Mundial de Rusia 2018. Los dos partidos que vienen, frente a Corea del Sur (este viernes, 6 a. m.) y China (el martes, a las 6:30 a. m.), serán para hacer ajustes y buscar alternativas.

Este proceso ya lo vivió la Selección en los cuatro partidos que jugó en las fechas Fifa previas a Brasil 2014. En noviembre del 2013, Colombia enfrentó a Bélgica y Holanda. Y en marzo del 2014, a Túnez. Allí, algunos terminaron ganándose un lugar en la lista de 23.



El caso más sonado fue el de Víctor Ibarbo. El entonces jugador del Cagliari de Italia no había actuado un solo minuto en la eliminatoria y su único antecedente en la Selección fue un par de amistosos en 2010, cuando el técnico era Hernán Darío Gómez. Ibarbo le marcó un golazo a Bélgica, tuvo dos grandes partidos y no solamente fue al Mundial, sino que fue titular. En esos amistosos también se ganaron un lugar Adrián Ramos y Éder Álvarez Balanta, también sin minutos en la eliminatoria, pero ambos fueron suplentes.



Para los dos partidos de la gira asiática, Pékerman llamó a dos jugadores nuevos, que no estuvieron en las clasificatorias para Rusia. Uno, Avilés Hurtado, el extremo del Monterrey, y el otro, Jéfferson Lerma. Y falta el tema de los arqueros suplentes. Ya los amistosos les abrieron en su momento la puerta a varios jugadores (véa archivo adjunto). ¿Habrá un nuevo ‘fénómeno Ibarbo’?

