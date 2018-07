'Las propuestas por Lerma no nos convencen': presidente del Levante

El presidente del club español Levante, Quico Catalán, reconoció este martes que las ofertas que han recibido por el internacional colombiano Jefferson Lerma no les convencen y adelantó que no contemplan "la salida del futbolista del club este verano".

"Es verdad que existe un deseo por parte de algún club por Lerma pero no valoramos la salida de Lerma por lo que nos ha llegado. He sido muy claro: los jugadores están en el mercado, pero las propuestas que podamos tener no nos convencen para poder valorar y estudiar que Lerma sea traspasado", dijo Catalán.



"No sé qué puede pasar, pero no tenemos ningún deseo ni necesidad de traspasar a

Lerma. Si lo valoramos es porque entendemos que es una buena operación pero en estos momentos no contemplamos esa salida", añadió. El presidente del Levante, que realizó estas declaraciones en la presentación del portero Aitor Fernández, recordó que Lerma renovó su contrato hasta 2022 antes de marcharse al Mundial de Rusia con Colombia y que el objetivo del club es "no vender a ningún jugador".



"Lo que opine el futbolista no se lo tengo que preguntar. Tiene contrato, renovó antes del Mundial y su compromiso con el Levante es máximo, pero la gente marea y en este sentido vamos a ser mucho más prácticos. No se está dando ninguna situación que al Levante le haga replantearse esa situación. Si hay algo, sería consensuado a nivel deportivo. Nuestro objetivo es no vender a ningún jugador", insistió.

Además, el director deportivo del Levante, Vicente Blanco 'Tito', explicó que considera "una pieza fundamental" a Lerma en el crecimiento deportivo del club. "

Lerma es un jugador muy importante para la plantilla. Es una pieza fundamental para el Levante y a mí a nivel deportivo no tengo ninguna duda de que sería fundamental que siguiera en el Levante", indicó.



EFE