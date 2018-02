Shakhtar venció a Roma por 2-1 en los octavos de la Liga de Campeones

El Shakhtar Donetsk y su ‘armada suramericana derrotó a la Roma por 2-1 este miércoles en el partido de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones disputado en Jarkov.



Los ucranianos, que ya derrotaron en la fase de grupos a Nápoles y Mánchester City en su estadio, remontó el gol inicial del turco Cengiz Ünder (41) con los tantos del argentino Facundo Ferreyra (50) y del brasileño Fred Rodrigues (71).

En la primera parte, el Shakhtar puso el control del ritmo y el dominio del juego, pero sin claras ocasiones ante el portero brasileño de la Roma Alisson. Todo lo contrario que el equipo italiano, mucho más peligroso y efectivo.



La primera clara ocasión de gol fue para el bosnio Edin Dzeko, en un remate tras lanzamiento de córner que detuvo en la línea con una parada de grandes reflejos Andrei Pyatov (9).



La Roma estuvo cerca de abrir el marcador en otro córner lanzado por el serbio Kolarov que remató el griego Kostas Manolas, pero su cabezazo fue demasiado cruzado (19). A la tercera fue la vencida para los romanos: Con un pase quirúrgico entre líneas, Dzeko habilitó a Ünder y la joven promesa turca superó a Pytov en su salida (41).



Tras la pausa, los locales se mostraron mucho más peligrosos y rápidamente igualaron la contienda, con un pase en largo del central Yaroslav Rakitskiv a la espalda de los centrales, el argentino Facundo Ferreyra se marchó por velocidad y batió en el uno contra uno a Alisson (50).

Dos caras

"Parece que he visto dos equipos sobre el césped esta noche. En la primera parte, jugamos para hacerles daño y en la segunda hemos defendido. No sé por qué, y es lo que me duele. También duele encajar un gol cuando teníamos la pelota en el centro del campo. Hemos cometido muchos errores infantiles de jugadores muy experimentados", admitió el técnico romano Eusebio di Francesco.



Cinco minutos después, el portero brasileño salvó a su equipo de encajar el segundo en un remate franco de su compatriota Marlos, pero el internacional de la Seleçao metió una mano prodigiosa para evitar el tanto.



Alisson fue de nuevo decisivo poco después, en un disparo desde fuera del área del también brasileño Taison que sacó el portero cuando la pelota buscaba la escuadra (63).



Sin embargo, nada pudo hacer en el extraordinario zurdazo de Fred en un golpe franco desde la frontal del área que se coló cerca de la escuadra, tras tocar en la parte inferior del larguero (71).



La Roma pareció despertar tras encajar el segundo gol, pero sin llevar peligro ante el arco de Pyatov y pueden dar gracias al defensa brasileño Bruno Peres, que metió el pie para salvar de manera milagrosa un remate rival cuando Alisson ya estaba batido y que hubiese supuesto el 3-1 para los ucranianos (90+3).

AFP