Muriel anotó en la victoria de Sevilla 2-0 sobre Athletic

Sevilla vuelve a tomar el rumbo en la Liga española al enlazar dos victorias para no perder la pelea por los puestos de 'Champions', en esta ocasión al imponerse con suficiencia por 2-0 al Athletic Club, un rival que mostró muy poco en el Sánchez Pizjuán.

Pareció por la alineación que sacó de inicio José Ángel Ziganda que pensaba mucho en el partido de la Liga Europa del próximo jueves en Marsella ante el Olimpique francés.



El técnico navarro dejó en el banquillo a dos de sus hombres fuertes en la zona ofensiva, Raúl García y Aritz Aduriz, además de al centrocampista Beñat Etxebarria. Todo lo contrario que el preparador italiano Vincenzo Montella, que hizo las rotaciones el pasado miércoles en Málaga (0-1) y este sábado puso a su habitual once titular, solo con la baja obligada por lesión en el lateral derecho de Jesús Navas, al que volvió a sustituir el mexicano Miguel Layún.



Los sevillistas, después de la dolorosa goleada encajada el pasado domingo en este mismo escenario ante el Atlético de Madrid (2-5), se rehicieron algo con el triunfo ante el Málaga y buscaron ganar el terreno perdido en la lucha por la cuarta plaza, además de asegurar la quinta tras la derrota del Villarreal ante el Girona.



De entrada hubo que ver el equipo que se acoplaba mejor a un terreno algo blando por la lluvia de estos días y al viento que por ráfagas hizo presencia en el Sánchez Pizjuán. Fue el Sevilla el que tomó la iniciativa y desde los primeros minutos ya merodeó con peligro por las inmediaciones del meta Kepa Arrizabalaga.



Le costó al Athletic adaptarse al partido, perdió pronto el balón y el rival, que alternó el juego directo con la profundidad por las bandas, fue el dominador. Lo mejor para el conjunto vizcaíno fue el que el sevillano no acababa de acertar para abrir el marcador, como en una clara oportunidad del colombiano Luis Muriel con un cabezazo que repelió el larguero tras un preciso centro del argentino Franco Vázquez.



La lógica apareció poco antes de cumplirse la media hora y con los mismos protagonistas del cuadro local, con pase del 'Mudo' Vázquez y remate de Muriel ante la salida de Kepa. Peor se puso la situación para el Athletic cuando cinco minutos después el Mudo fue el que marcó de cabeza tras un pase del francés Steven Nzonzi.



No tuvo más remedio que tomar más protagonismo el equipo visitante e Iñaki Williams fue el primero en intentarlo ante el meta Sergio Rico en dos ocasiones, pero sin el acierto necesario, aunque fue poco en el haber del Athletic ante un Sevilla mucho mas entonado.



Ziganda hizo tres cambios de una tacada al inicio de la segunda parte y fueron los lógicos para darle la máxima potencia a los suyos. Entraron Aduriz, Raúl García y Beñat.



El Athletic tomó el mando del partido por propia iniciativa y también porque el Sevilla pareció salir con una marcha menos que en la primera mitad. Pese a ello, el tiempo pasó sin que la formación bilbaína creara verdadero peligro y fue el Sevilla el que, a la contra, dispuso de alguna ocasión para incomodar a Kepa, que salvó el 3-0 tras una volea de Manuel Agudo 'Nolito' nada más ingresar al campo y otra ante Franco Vázquez.



Sevilla no pasó del 2-0 y el Athletic pareció conformarse y pensar en otras cosas, ya que en LaLiga se encuentra en terreno de nadie.

Síntesis

Sevilla: Sergio Rico; Layún; Mercado, Lenglet (Kjaer, m.86), Escudero; Nzonzi, Éver Banega; Sarabia, Franco Vázquez, Correa (Pizarro, m.90); y Muriel (Nolito, m.68).



Athletic Club: Kepa; Lekue, Yeray Álvarez, Iñigo Martínez, Saborit; Mikel Vesga (Aduriz, m.46), Iturraspe (Beñat, m.46), San José, Córdoba (Raúl García, m.46); Susaeta y Williams.



Goles: 1-0, M.27: Muriel. 2-0, M.32: Franco Vázquez.



Árbitro: Alberto Undiano Mallenco. Amonestó a los visitantes Saborit (m.63), San José (m.79) e Íñigo Martínez (m.83), y a los locales Nolito (m.75) y Nzonzi (m.83).



Incidencias: Partido de la vigésima séptima jornada disputado en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán ante unos 25.000 espectadores. Tarde ventosa y lluviosa.



EFE