Muriel se quedó sin DT en el Sevilla: destituyeron a Vincenzo Montella

28 de abril 2018 , 11:26 a.m.

El técnico italiano Vincenzo Montella fue destituido este sábado como entrenador del Sevilla, club que informó de que tomó la decisión "tras la mala racha de resultados que arrastra el equipo, que no gana desde el pasado 13 de marzo, acumulando nueve encuentros sin ganar".

"El Sevilla FC ha destituido a Vincenzo Montella tras la mala dinámica de resultados que acumula el equipo desde su último triunfo logrado en Old Trafford el pasado 13 de marzo -ante el Manchester United (1-2)-.



Desde entonces, el conjunto de Nervión encadena nueve partidos sin ganar, con cinco derrotas, la última cosechada este mismo viernes en el Ciutat de Valencia", señala el Sevilla en su comunicado. "Vincenzo Montella asumió el mando del Sevilla FC a finales de 2017, debutando ante el Cádiz CF en partido de Copa del Rey. En total, 28 partidos, con un balance de 11 victorias, 7 empates y 10 derrotas", apunta el Sevilla.



"Lo mejor con el italiano al frente, el brillante camino recorrido a la final de Copa, eliminando al Atlético de Madrid en el camino, y la histórica clasificación a cuartos de final de Liga de Campeones, tras dejar en la cuneta al Manchester de United.

Lo peor, la derrota en la final de Copa ante el FC Barcelona y el pobre bagaje en Liga, donde sólo ha sumado 19 puntos en 16 jornadas", subraya el escrito. El Sevilla también informa de que Montella tiene la intención de despedirse públicamente este domingo de los jugadores y de la afición.



El italiano fue presentado como nuevo entrenador el pasado 30 de diciembre como sustituto del argentino Eduardo Berizzo, quien fue destituido el 22 del mismo mes. Montella firmó un contrato de una temporada y media, hasta junio de 2019, pero ha durado en el cargo solo cuatro meses en su primera experiencia como entrenador fuera de su país.



El también ex, entre otros del Fiorentina o Milan, de 43 años, también entrenó en su país en diferentes etapas al Roma, Catania y Sampdoria. Debutó con el Sevilla el pasado el 3 de enero en el estadio Ramón de Carranza ante el Cádiz en la ida de los octavos de final de la Copa del Rey (0-2) y tres días después sufrió la primera decepción en su primer partido como sevillista en el Sánchez Pizjuán, con la derrota en LaLiga frente al Real Betis (3-5).



Montella, en las últimas semanas, comprobó como el equipo había bajado mucho en su rendimiento, lo que se mostró el pasado sábado en Madrid en la final de la Copa del Rey ante el Barcelona (5-0) y en la noche de este viernes en Valencia ante el Levante, con una nueva derrota (2-1).



En la madrugada de este sábado, preguntado el presidente del club, José Castro, por los periodistas a la llegada al aeropuerto sobre las decisiones que se tomarían en las próximas horas después de que el equipo acumule siete jornadas de LaLiga Santander sin ganar -cuatro derrotas y tres empates-, comentó que no podía "decir nada" y que la única realidad era que habían "vuelto a perder".



Este nuevo traspiés motivará que, independientemente de los resultados que se den en esta jornada, el equipo baje de la séptima plaza de la clasificación, la última que da derecho a entrar el próximo curso en competiciones europeas.

Después de que el equipo mantenga la caída en su rendimiento y que peligre su clasificación europea, el Sevilla tiene aún pendientes para acabar la temporada cuatro partidos, tres como local y uno como visitante.



El próximo viernes recibirá a la Real Sociedad, al miércoles siguiente al Real Madrid -partido aplazado por la Copa del Rey-, después visitará al Real Betis y acabará el torneo como local ante el Alavés.



EFE