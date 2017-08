La ruta hacia Rusia pasa por Venezuela: Colombia, por los tres puntos

Sonará a cliché, a una de esas obviedades del fútbol o a una no muy elaborada frase de cajón, pero es así: este partido es para ganarlo. Suene como suene, en el tono en que se quiera escuchar, con la presencia de James o en su ausencia. La realidad es que la Selección enfrenta este jueves al último equipo de la eliminatoria suramericana para el Mundial de Rusia, a Venezuela, y la mentalidad no debe ser inferior a la realidad. Hay que jugar para ganar.

Decirlo es menos difícil que jugarlo y ganarlo, por supuesto. Los partidos nunca se han ganado antes de jugarlos, y menos en el papel. ¿Cuántos equipos inferiores, débiles o coleros no hemos visto transformarse en máquinas demoledoras para hacernos quedar mal? Pasa, y pasa muy seguido. Pero ese es justamente el escenario que Colombia debe exorcizar: debe imponer su fútbol, su ritmo, con sus objetivos definidos y claros. Los futbolistas lo saben, lo repiten, lo han dicho hasta el cansancio: van por esos tres puntos, así como quieren los tres contra Brasil.



“Va ser un partido muy difícil. Venezuela con nosotros casi siempre se juega la vida, pero tenemos que pensar es en nosotros. Sabemos lo que tenemos. Nuestro gran objetivo es volver al Mundial”, dijo el volante Giovanni Moreno esta semana. Y tiene razón: “Pensar en nosotros”. Esa es la idea, la clave. Así el rival saque a relucir –como suele hacerlo y de muy buena manera contra Colombia– su orgullo nacional.



Los futbolistas colombianos no se engañan: si juegan al ritmo al que deben jugar, si juegan al nivel que tienen que tener, si plasman en la cancha su mejor versión, este es un partido ganable, con James o sin James. Es el momento de romper el paradigma nefasto de las últimas cuatro visitas a los venezolanos en eliminatorias –dos derrotas y dos empates–.



También lo dijo uno de los experimentados del equipo, Juan Guillermo Cuadrado, quien ya ha vivido batallas perdidas con los venezolanos y debe saber bien qué tipo de partido es este, qué tipo de rival. Y, sin embargo, coincide con Gío Moreno: ese pensar en nosotros debe ser la consigna. Si ellos ponen enfrente su orgullo, Colombia lo debe llevar como bandera, como armadura.



“Con Venezuela son partidos atípicos, son duros, no son para nada fáciles, independientemente de que lo que se esté jugando. No va a ser un partido fácil, pero nosotros tenemos la necesidad de seguir sumando puntos para lo que queremos, que es clasificar al Mundial; entonces, hay que esperar a ver cómo se presenta este partido”, dijo Cuadrado.

Colombia marcha en el segundo lugar y va tras su clasificación al Mundial; la tiene cerca, la acaricia, pero no la ha logrado, y por eso este no es el momento para tropezar contra un rival que solo ha ganado un partido de local de los siete que ha disputado en esta eliminatoria. Allá fueron y ganaron Paraguay, Ecuador, Chile y Brasil. Argentina sufrió y se llevó un empate –lo cual es un mal antecedente–; Perú también empató, y solo Bolivia, la débil Bolivia, se fue derrotada hasta ahora. Es decir, es un local débil, que cede puntos, que está eliminado, pero que también –hay que decirlo– ha mejorado mucho bajo la orientación de Rafael Dudamel.



Lo dicen los mayores de la Selección, lo saben los que recién regresan, como Yimmi Chará, que ya tiene el chip incrustado. “Nos estamos jugando la clasificación al Mundial; el equipo lo sabe, y ojalá podamos conseguir los tres puntos”.



La idea está clara, aprendida y memorizada en todo el equipo. Falta pasar de las palabras –y del papel– a la cancha. Lo que vale.

Con James o sin él

Finalmente, James viajó a San Cristóbal. La novela tomó otro enfoque cuando, desde acá, en la Selección y la Federación, opinaron diferente que allá, en el Bayern Múnich, donde aseguraron que bajo ninguna circunstancia debe jugar este partido. Pékerman cuenta con él, lo lleva, y si lo lleva debe ser por algo. Si está para jugar, que juegue: con James todo es más fácil. Pero, si no lo está, que no lo haga, que no se exponga, se lo necesita entero para desafiar a Brasil el próximo martes en Barranquilla.



Sus compañeros, por supuesto, lo quieren en la cancha, tal vez lo extrañarán si no está, y más si la situación se complica, pero todos son conscientes de que también tienen capacidades individuales y colectivas, ese “nosotros” del que habla Gío, para sacar adelante este partido.



“No tener a James es algo que de pronto a todos los colombianos nos preocupa. Es un jugador diferente, por decirlo así. Es un jugador que marca mucha diferencia, pero los jugadores que están ahora pasan por un buen momento, en buen nivel; entonces, yo creo que el que juegue en la posición de James o el que le toque estar lo va a hacer de la mejor manera”, dijo, muy acertado, Gío Moreno, quien, además, es uno de los que podrían ocupar la posición del ‘10’ si el ‘10’ no está.



Y no solo es Gío, ahí está Edwin Cardona, de un presente inmejorable en Boca Juniors y un jugador que ya ha jugado vestido de James, en su posición, para que se entienda. O está Teófilo Gutiérrez, quien también puede mutar a volante guía del equipo; incluso está Chará, el más polifuncional. Mejor dicho, hay opciones, y no son opciones insignificantes, son de peso.

Selección 🇨🇴🇨🇴 Una publicación compartida de James Rodríguez (@jamesrodriguez10) el 29 de Ago de 2017 a la(s) 7:25 PDT

Con James o sin James, no debe cambiar la concepción del partido. La idea debe ser la misma de la que ya han hablado varios jugadores: ir por los tres puntos, y para eso toca atacar. Claro, José Pékerman es el director y su sabiduría y su experiencia le indican que el rival puede ser peligroso, por todo lo que ya se sabe: que juega diferente contra Colombia, que vive un recambio con nuevos talentos, que el DT Rafael Dudamel ha puesto un sello diferente y que van por buen camino. Por todo eso, él toma sus precauciones.



“Venezuela no ha conseguido los puntos para estar en la pelea por la clasificación –advirtió Pékerman–, pero ha conseguido puntos importantes en la etapa de Dudamel, por el proyecto y los jugadores que han aparecido. Es un rival muy difícil. Es un equipo con aptitudes y capaz de hacer un partido difícil”.



Eso sí, Pékerman debe tener cierta tranquilidad, pues últimamente no ha sido habitual que pueda contar con Falcao García bien de salud y en un momento goleador como el que está atravesando en el Mónaco de Francia. Si James es la incógnita, Falcao es la certeza. Pékerman lo sabe (ver nota alterna).



Solo un jugador no está apto: Farid Díaz; de resto, todos, incluso James, están disponibles. Ya dependerá de cómo mueva el DT sus fichas. Tiene hombres para jugar un partido serio, con la mentalidad de triunfo con la que todos viajaron por tierra a San Cristóbal, y sin olvidar que estos tres puntos se necesitan para ir a Rusia. Aunque también suene a cliché, es una realidad.



Pablo Romero

Redactor de EL TIEMPO

@PabloRomeroET