La Selección Colombia tiene un ramillete de defensas para Rusia

La lista de 25 jugadores que armó José Pékerman para su primer ensayo antes del Mundial de Rusia 2018 tiene a siete jugadores que son zagueros centrales naturales. El hecho de que algunos de ellos puedan jugar en otras posiciones les abre la posibilidad de llegar al grupo definitivo de 23 que puede inscribir para disputar la Copa del Mundo.



Todos los convocados hicieron parte del proceso y jugaron al menos un minuto en la eliminatoria, en la que Colombia terminó en el cuarto lugar, con 27 puntos.

Y si se llega a abrir un cupo adicional, hay otros tres zagueros centrales que podrían acudir a cubrir una emergencia, que también fueron llamados en algún momento por Pékerman y que actúan en el exterior: Jeison Murillo, que está en el Valencia de España, había comenzado la eliminatoria como titular y perdió el puesto; Francisco Meza, que juega en Tigres, de México, y sufrió una grave lesión de rodilla cuando al fin se le habían abierto la puertas de la Selección; y Bernardo Espinosa, que llegó esta temporada al Girona, también de España, pero que aún no ha podido disputar un juego con la camiseta amarilla.

¿Quién lleva la ventaja para ir a Rusia? Pékerman siempre ha tenido la costumbre de arropar a sus hombres de confianza e irlos llevando de a poco, así al comienzo no jueguen mucho. En la eliminatoria pasada, Zapata apenas jugó dos partidos, ambos en reemplazo de Luis Amaranto Perea. Incluso, en uno de ellos fue expulsado, contra Argentina, en el Monumental. Pero luego, la lesión que sacó del Mundial a Amaranto le terminó dando la titular a él, que tuvo, como casi todo el equipo, una extraordinaria actuación en Brasil.

Esta vez, la defensa no ha tenido la misma estabilidad que en la eliminatoria para el Mundial de 2014. Zapata fue el que más jugó, 10 partidos, pero estuvo prácticamente todo el 2016 por fuera, por lesiones o falta de ritmo. Jeison Murillo, que se había ganado el puesto en la Copa América de Chile, no volvió a ser llamado desde la derrota con Argentina en San Juan. Así fueron llegando los otros nombres que hoy están en la convocatoria. Los que más minutos tuvieron fueron, en su orden, Óscar Murillo (810), Yerry Mina (441, hasta la lesión que lo sacó dos meses de las canchas). y Dávinson Sánchez (360). Tesillo hizo fila y solo jugó cinco minutos en la eliminatoria.

Polifuncionales



Al tener varios cupos menos en la lista definitiva para el Mundial, Pékerman suele echar mano de los jugadores que le puedan cumplir en otras posiciones distintas a las naturales. Esa es una de las causas, por ejemplo, por las que casi siempre Stefan Medina hace parte de las convocatorias: además de jugar como zaguero central, lo puede hacer como lateral derecho (de hecho, hoy es el suplente de Santiago Arias, quien, a propósito, llegó de la misma manera a la Selección, al jugar en las dos bandas como lateral). Y en algún momento, Medina también puede ser volante de marca, posición en la que jugó sus primeros partidos con Nacional.

Esa posibilidad de ser polifuncionales también les da opciones a Tesillo (que, además, jugó allí en los cinco minutos que actuó en la eliminatoria, contra Brasil) y al mismo Álvarez Balanta, así no haya aparecido en las convocatorias del último año.



Pékerman le dio opción a Farid Díaz en varios partidos, luego Frank Fabra se ganó ese puesto. Pero no tiene un suplente, hoy, que lo cubra en caso de una ausencia. El hoy jugador del Basilea de Suiza terminó en la lista definitiva de Brasil 2014 gracias a esas características, a poder cumplir con varias funciones. Eso sí, tendrá que trabajar, y mucho, para la posición de lateral, pues su último antecedente allí no fue auspicioso: estuvo como titular en el 3-0 con Argentina.



En la eliminatoria pasada, Pékerman solo tuvo cuatro centrales: Yepes, Perea, Zapata y Carlos Valdés. Hoy cuenta con muchas más, y pueden jugar en otros puestos. Amplio ramillete.





