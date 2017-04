Con dos bajas, Santos viajó a Bogotá para enfrentar a Santa Fe

17 de abril 2017 , 11:57 a.m.

Santos viajó este lunes a Bogotá, donde el miércoles visitará a Santa Fe en la Copa Libertadores, sin el lateral Zeca y sin el delantero Rodrigao, excluidos de la delegación por motivos médicos, pero con el portero titular Vanderlei recuperado tras un mes de baja por lesión.



El gran ausente entre los 19 futbolistas convocados por el técnico Dorival Júnior para el partido con el Santa Fe es el lateral izquierdo Zeca, que fue sometido a una cirugía en la rodilla izquierda por la lesión en un menisco que sufrió hace una semana en el partido con el Ponte Preta de los cuartos de final del Campeonato Paulista.

Sin muchas alternativas para sustituir a Zeca, Dorival probablemente improvisará con el centrocampista Jean Mota en el lateral. Los galenos también vetaron el viaje a Bogotá del atacante Rodrigao, que contrajo amigdalitis y a quien le fue recomendado reposo.

Dorival Júnior relaciona 19 jogadores para confronto na Colômbia! #SFExSAN⇨ https://t.co/sxjZ4pQNGj pic.twitter.com/GJPcZvNBuz — Santos Futebol Clube (@SantosFC) April 17, 2017

En la delegación que viajó este lunes a Colombia desde Sao Paulo tampoco estaba el zaguero Cléber, pero por motivos técnicos. El defensor que fue fichado en diciembre pasado por 7,3 millones de reales (unos 2,3 millones de dólares) aún no ha rendido lo esperado por Dorival.



La buena noticia fue la recuperación del portero del Santos, Vanderlei, que hasta ahora no ha sido aprovechado en la Libertadores pero que ya fue confirmado como titular en Bogotá tras recuperarse de las lesiones que lo tenían de baja.



Vanderlei se entrena con los titulares desde el viernes tras haber superado una fractura en el dedo anular y una luxación en el dedo indicador de la mano izquierda que lo tenían en la enfermería del equipo.



El portero se perdió los dos primeros partidos de la Libertadores en los que el Santos empató por 1-1 en su visita al Sporting Cristal en Perú y se impuso por 2-0 al The Strongest boliviano en casa.



Tras esos dos resultados y con cuatro puntos acumulados, el Santos necesita al menos un empate a domicilio frente al Santa Fe, su escolta en la clasificación con tres puntos, para mantenerse como líder del grupo.



Su probable alineación en Bogotá es la siguiente: Vanderlei; Victor Ferraz, Lucas Veríssimo, David Braz, Jean Mota; Renato, Thiago Maia, Lucas Lima; Vitor Bueno, Bruno Henrique y Ricardo Oliveira.



La delegación que viajó a Colombia también incluía al portero Vladimir, el lateral Matheus Ribeiro, el volante Leandro Donizete, los centrocampistas Rafael Longuine y Yuri, y el delantero Kayke. Otros dos atacantes que estarán en el banquillo de Dorival en el estadio El Campin de Bogotá son los colombianos Jonathan Copete y Vladimir Hernández.



EFE