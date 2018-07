El Santa Fe de Sanguinetti inicia el nuevo camino 

Son casi los mismos, pero hay retoques. Empezando por el nuevo entrenador, Guillermo Sanguinetti. Santa Fe mostrará hoy su nueva cara, sus variantes tácticas y algunos de sus refuerzos, en su primer partido oficial de esta nueva era, de visita a Rampla Juniors, de Uruguay, en la segunda fase de la Copa Suramericana.

Santa Fe tiene enormes retos y mucha ambición para este segundo semestre del año, porque en el pasado quedó con saldo en rojo. Quedó por fuera de la Copa Libertadores (y por eso cayó a la Suramericana), sacó a su técnico Gregorio Pérez y remató la temporada con el gerente Agustín Julio en el banquillo; además, para colmo, no clasificó a las finales de la Liga. Ahora no solo cambió de presidente, con la llegada de Andrés Carreño en reemplazo de César Pastrana, sino que tiene nuevo entrenador, el uruguayo Sanguinetti, quien dice estar adaptado al plantel.



“Hemos hecho un trabajo en unas cuantas semanas, con un plantel que en su mayoría vienen jugando juntos algún tiempo y se les han sumado incorporaciones que se han adaptado rápido. Fue fácil el conocimiento de nosotros hacia ellos y de ellos hacia nosotros”, dijo el entrenador cardenal.



El nuevo Santa Fe, que no es tan nuevo, tiene varias nuevas caras, aunque para este primer partido no viajaron todos los refuerzos. Por ejemplo, no lo hicieron el venezolano Luis Manuel Seijas, un referente del club y quien regresó para este segundo semestre, ni el delantero Carmelo Valencia, como tampoco Hernán Darío Burbano; pero sí estarán disponibles los jugadores Jorge Aguirre, Arley Rodríguez y el uruguayo Diego Gustavino, quien ha despertado muchas expectativas en el interior del club. Ellos se sumarán a la base del plantel que viene jugando desde el torneo anterior, comandado por jugadores como Ánderson Plata, Leadro Castellanos, Yeison Gordillo y el goleador Wilson Morelo.



Los nuevos del plantel ya se han ido adaptando al sistema de juego del equipo. “A este Santa Fe le gusta tener la pelota; por ahí, en torneos anteriores no era así, pero le gusta agredir al rival y no va a esperar a ver qué propone, porque sabemos que con un buen resultado allá, en casa, podemos salir más tranquilos. Vamos a jugar con entrega, a no minimizar esfuerzos. Eso es lo primero en estos partidos. Este no va a ser fácil,; cuando tengamos la pelota, hay que aprovechar, y cuando no, defender”, había asegurado Arley Rodríguez antes del viaje.



Santa Fe le apunta a tener una buena participación internacional en el torneo que ya ganó en el 2015, pero sin descuidar el campeonato local, que arrancará el próximo domingo de visita ante Patriotas.



“Más allá de este juego (el de hoy), viajamos de regreso el viernes y con poquitas horas de descanso jugamos el domingo. El sábado será un retoque de cara al primer partido del campeonato local”, dio Sanguinetti.



El Rampla Juniors viene de derrotar en la fase anterior al Universidad Técnica de Cajamarca, mientras que los cardenales iniciarán su participación en este torneo tras quedar fuera de la Copa Libertadores.



Alineaciones probables:



Rampla: Rodrigo Odriozola; Alejandro Furia, Gonzalo Rizzo, Edgar Martínez, Mauricio Felipe; Hugo Dorrego, Jhonny Galli, Cristian Olivera, Delis Vargas; Matías Rigoleto y Diego Martiñones. Entrenador: Julio Fuentes.



Santa Fe: Robinson Zapata; Carlos Arboleda, José Moya, Carlos Henao, Juan David Valencia; Baldomero Perlaza, Diego Gustavino, Yeison Gordillo, Anderson Plata, Arley Rodríguez; Wilson Morelo. Entrenador: Guillermo Sanguinetti.



Árbitro: el ecuatoriano, Omar Ponce.

Estadio: Luis Franzini, de Montevideo.

Hora: 7:45 p. m.



