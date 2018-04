Santa Fe, dolido por el arbitraje y la caída en Cali, piensa en River

Un partido de pesadilla vivió Santa Fe el pasado sábado en Palmaseca. Cayó goleado 3-0 por el Deportivo Cali y los dos primeros goles fueron en fuera de lugar, convalidados por el central Leonard Mosquera. Además, perdió por justa expulsión a Carlos Arboleda y salieron lesionados Juan Daniel Roa y Leandro Castellanos. En medio de ese panorama, con 15 puntos en la Liga, el equipo viaja este martes a Argentina a enfrentar el jueves a River Plate en la Copa Libertadores.

Este domingo fue un día amargo para Santa Fe. El equipo intenta levantar la cabeza para enfocarse en la Copa Libertadores, pero tiene la resaca de lo que vivió en Cali, donde acumuló una nueva derrota, la séptima de esta Liga, que lo tiene fuera de los ocho y con dificultades para clasificar.



Al final del partido en Cali, la actitud del técnico Gregorio Pérez fue contundente. El entrenador uruguayo llegó destrozado a la sala de prensa y se negó a responder preguntas. Simplemente le consultó a la prensa: “¿Fue válido el segundo gol?, ¿no hubo fuera de lugar?”, y le respondieron que las dos primeras anotaciones estaban en posición adelantada. El uruguayo, molesto, respondió: “Mi respeto a Cali, pero qué quieren que conteste o pueda contestar yo. Qué análisis puedo hacer con un hombre menos cuando la segunda no es falta para amarilla, y los dos primeros goles son en fuera de juego. ¿Qué les puedo responder?”, dijo Gregorio.



El partido fue muy malo para la terna arbitral. El primer gol del Cali fue en evidente fuera de lugar de Abel Aguilar, quien remató en posición ilegal luego de un tiro de esquina. El segundo tanto también fue mal convalidado. Roa, en fuera de lugar, recibió la pelota y centró para el tanto de José Sand. Ya después llegó el tercer tanto, también de Sand, que liquidó el juego. Además, la terna, con pésima actuación del asistente Mauricio Escobar, responsable de los dos goles en fuera de lugar, tuvo fallas en todo el juego.



“Estoy muy mal, perder se puede perder, hemos perdido, pero qué análisis le puedo hacer en un partido totalmente parejo, muy cortado, no hubo un buen juego, pero después se desvirtuó todo, les pido perdón a todos pero me siento muy mal”, finalizó Gregorio, se levantó y se marchó.



Este domingo a su llegada a Bogotá, el defensor cardenal José Moya fue el que criticó la actuación arbitral: “Las cámaras no mienten. Esperemos que eso no vuelva a pasar. Yo creo que el árbitro incidió en el resultado del partido, nos perjudicó”, dijo el zaguero.



Por su parte, el técnico del Cali, Gerardo Pelusso, no se pronunció de la actuación del árbitro. Manifestó que respeta el punto de vista de Gregorio y destacó la actuación de sus dirigidos.



Ahora Santa Fe intentará retomar el camino en la Copa Libertadores, cuando visita el jueves a River Plate. Para este juego, el segundo del equipo en el grupo D, tiene las incógnitas por Roa (Esguince de rodilla) y Castellanos (lesión muscular), que salieron lesionados en Cali y ven complicadas sus opciones de jugar esta semana, aunque hoy les harán nuevas pruebas médicas.

​

