Santa Fe perdió un invicto de 14 partidos como local en la Copa

La mala racha de Santa Fe en la Liga se prolongó en la Copa Libertadores. De los últimos 11 partidos oficiales, los rojos solamente ganaron uno, a Leones, el 22 de abril. Y la derrota frente a River Plate, este jueves, le significó perder un invicto de 14 juegos como local en la Copa Libertadores. Hay que aclarar, sin embargo, que de esos 14 encuentros solamente ganó siete.

Hay varias coincidencias entre la derrota con River y la caída frente al Atlético Mineiro, el 18 de marzo de 2015, en la fase de grupos de esa edición. La primera, el marcador: 0-1. La segunda, el autor del gol del triunfo: en ambos casos fue el mismo jugador, Lucas Pratto. Y la tercera, la asistencia fue de un jugador colombiano: en 2015, Sherman Cárdenas, hoy en el Atlético Bucaramanga. Este jueves, Juan Fernando Quintero.

Desde el 18 de marzo de 2015, Santa Fe no perdía de local por Copa Libertadores. Aquel día cayó frente Atlético Mineiro (0-1), el gol del los brasileños fue obra de Lucas Pratto, las coincidencias del fútbol. pic.twitter.com/NLyqe8yQdW — Juan Diego Osorio Villate (@juandiosorio7) May 4, 2018

En esa edición de 2015, Santa Fe no volvió a ceder ni un punto en casa: venció 3-1 a Atlas de México, 2-0 a Estudiantes de La Plata y 1-0 a Internacional de Porto Alegre, que lo eliminaría en cuartos de final. Luego, en 2016, venció en la primera fase 3-0 a Oriente Petrolero de Bolivia, y luego, en fase de grupos, superó 3-0 a Cobresal y empató 0-0 con Cerro Porteño y 1-1 con Corinthians.



El año pasado, los rojos llegaron directamente a fase de grupos pero no pasaron de allí. Apenas ganaron un partido en casa: 3-0 a Sporting Cristal. Igualó 0-0 con Santos y 1-1 con The Strongest.



En la edición 2018, Santa Fe solo ganó un partido como local: 3-0 a Santiago Wanderers, en la serie que lo metió en la fase de grupos. Antes de eso había empatado 0-0 con Deportivo Táchira. Y en el grupo D, lleva dos puntos de nueve en casa: antes de la derrota con River, había empatado 1-1 con Emelec y 0-0 con Flamengo.



Ahora, Santa Fe ya no depende de sí mismo: tiene que esperar a que Flamengo no le gane a Emelec para llegar vivo al último partido, en Guayaquil, el 23 de mayo.



DEPORTES