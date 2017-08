Santa Fe perdió con Libertad en la Copa Suramericana

Sin hacer un solo tiro al arco con peligro y con algunos errores repetidos en la defensa, Santa Fe regresa de Paraguay con el menor de los males en su intención de clasificar a los cuartos de final de la Copa Suramericana. Perdió 1-0 con Libertad, en el estadio Defensores del Chaco, y ahora deberá remontar esa diferencia en El Campín, el próximo 14 de septiembre.



“No fue el resultado que queríamos, pero la serie está abierta. Ahora vamos a nuestra casa a definir y sabemos que al altura nos puede favorecer”, dijo el portero Leandro Castellanos a Fox Sports. “Nos faltó un poco más en la definición. El marcador es corto y en nuestra casa podemos marcar diferencia”, agregó.

Santa Fe no se pareció en nada al de los últimos partidos de la Liga en Bogotá. No fue ni el sólido equipo que venció a un pobre Cali, ni el voluntarioso que sucumbió frente a Tigres, aunque lo intentó por todos los medios para evitar la derrota.



Fue, empezando por el uniforme amarillo, algo similar al que jugó en Tunja contra Patriotas, pero con errores atrás que el rival solo aprovechó una vez, a los 15 minutos del segundo tiempo, cuando Jesús Medina, con un poco de suerte, le metió el pie a un remate de Santiago Salcedo.



Está más que diagnosticado que, mientras Wilson Morelo no esté en la cancha, a Santa Fe le cuesta un montón anotar un gol. Pero esta vez ni siquiera tuvo remates al arco.



La única llegada del primer tiempo fue un tiro de afuera del área, y en el segundo, un centro que pegó en un rival y casi se mete de autogol. Nada más.

“Esta siempre es una cancha difícil. Creamos opciones, no fuimos profundos. Teníamos que tener el balón y por momentos lo hicimos en buena forma”, señaló Omar Pérez a Fox Sports. El ‘10’ entró en el segundo tiempo, pero no tuvo una buena noche.



En el otro arco, Leandro Castellanos detuvo dos remates a quemarropa, uno en el primer tiempo y uno en el segundo, y con eso evitó que el daño fuera más grande. Y a eso también ayudó que Libertad, en dos ocasiones más, no tuvo puntería. Todo quedó para definirse en Bogotá.

