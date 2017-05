Las cuentas de Santa Fe en la Copa: ganar y esperar

La derrota 3-2 frente a Santos, el pasado 4 de mayo, le complicó a Santa Fe su futuro en la Copa Libertadores. Incluso si gana los dos partidos que le quedan no tiene asegurado su paso a los octavos de final del torneo.

La tabla del grupo 2 muestra a Santos de Brasil como líder, con ocho puntos. The Strongest es segundo con siete. Santa Fe ocupa la tercera casilla, con cuatro, y Sporting Cristal es último, ya eliminado, con dos.



Este miércoles, a las 5:30 de la tarde, hora de Colombia, Santa Fe visita a Sporting Cristal. The Strongest, a la misma hora, recibirá a Santos.



Así las cosas, Santa Fe deberá ganar en Lima para llegar a siete puntos y esperar a que los bolivianos no ganen en esta jornada, para volver a depender de sí mismo y definir la clasificación en El Campín, el próximo 23 de mayo.



Un empate o una derrota frente a Cristal lo elimina de la Copa y lo pone a pelear por el tercer lugar del grupo, que da casilla en la segunda fase de la Copa Suramericana.



Si The Strongest gana este miércoles y Santa Fe también lo hace, habrá que esperar por qué cantidad de goles lo hacen. Los rojos estarían obligados a un triunfo en el último partido por varios goles de diferencia para superar a la escuadra boliviana, que quedaría tres puntos por encima. Hoy, The Strongest tiene +4 y Santa Fe está en 0.



La otra opción para Santa Fe, en ese escenario, sería ganarle a The Strongest y que Santos no lo hiciera en la última fecha, frente a Sporting Cristal, como local.



Tal como sucede en la Liga, en la que aún tiene opciones de clasificar, pero no juega bien, Santa Fe tiene un panorama complicado. En la Copa ya no depende de sí mismo.





Redacción deportes