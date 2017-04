Santa Fe no pudo en casa y cedió un empate 0-0 con Santos

Independiente Santa Fe empató este miércoles 0-0 contra el Santos brasileño, en su tercer compromiso en la fase de grupos de la Copa Libertadores. En El Campín, el albirrojo cedió puntos y no pudo llegar a la cima de la zona.

Como lo había pedido el técnico Gustavo Costas, Santa Fe salió con dinámica a presionar la salida de Santos y a jugar en campo del rival. Desde el principio tuvo la pelota, pero no con la claridad para abrir el marcador.



Santos esperó en el primer cuarto de cancha y se encerró para sostener las embestidas santafereñas, que estaban llenas de ganas pero vacías de ideas.



El 'cardenal' no aprovechó la banda izquierda y descargó siempre por derecha. Allí se proyectó en repetidas ocasiones Juan Daniel Roa, quien estuvo errático siempre que intentó centrar. Ahí se perdían las llegadas del local.



El conjunto brasileño trató de contraatacar ante las imprecisiones en entrega de Santa Fe. Pero allí se mostraron rápidos y seguros los defensas José David Moya y Héctor Urrego.



Santa Fe se vio impotente, con muchas ganas pero sin precisión ni buen fútbol colectivo. Así, la primera parte terminó sin goles.



Para la etapa complementaria Santa Fe tuvo un cambio en ataque: Damir Ceter ingresó por José Valencia. En la primera jugada, tras un centro de Mosquera, el atacante metió susto con un buen cabezazo.



Santa Fe mejoró en precisión, manteniendo la velocidad. Jonatan Gómez se asoció con Ceter y Roa y así llegaron con más ímpetu al arco santista. El que lució perdido fue Johan Arango.



El equipo albirrojo no bajó los brazos, a pesar de los errores defensivos por el sector derecho, que significaron dos sustos de parte del ataque del Santos. Tampoco desfalleció cuando Gómez o Arango se perdieron y fallaron en la individualidad.



Santos se quedó con diez hombres tras la expulsión de Jean Mota, improvisado lateral izquierdo. Desde ese momento, con el reloj en contra, Santa Fe tomó un último respiro para atacar.



El rojo capitalino tuvo varias posibilidades, con Ceter como protagonista. También llegó Ánderson Plata con peligro, pero el gol se negó a llegar a El Campín.



Con 4 puntos, Santa Fe quedó segundo y escolta de Santos, que lidera con 5 unidades.



