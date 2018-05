Con varias polémicas, Santa Fe y Flamengo empataron 0-0

Independiente Santa Fe sigue sin sumar tres puntos en Copa Libertadores y empató sin goles contra Flamengo en El Campín, por la cuarta fecha del torneo internacional. Los cardenales suman cuatro empates consecutivos en la fase de grupos.

El juego empezó muy intenso en Bogotá, Santa Fe quería hacer sentir la altura y presionaba con un juego rápido al rival. Al minuto ocho, Yeison Gordillo tuvo un disparo de larga distancia que atajó, sin rebote, Diego Alves.



Luego, tres minutos después, Santa Fe fue fiel a sus jugadas aéreas y Javier López tuvo la segunda opción para los cardenales, pero el remate pasó por encima del travesaño.



Pasaron 16 minutos para la primera llegada de Flamengo. Un pase cruzado de Vinicius Jr., dentro del área, peligró el campo de Santa Fe, pero Robinson Zapata se estiró para hacerse con la posesión del balón.



Con el pasar de la primera parte, Santa Fe se fue agotando de su presión y empezó a regalarle el balón a Flamengo, que aprovechaba sus extremos, Vinicius y Lucas Paquetá, quienes desbordaban con peligro.



Sin embargo, los cardenales volvieron a tener una presión alta y eran peligrosos en el arco defendido por Alves. Al 33, John Pajoy mandó un centre y Wilson Morelo no pudo conectar el balón. Sin embargo, dos minutos después, el ‘19’ habilitó a Armando Vargas, quien cruzó un remate y salió al córner.



Pero no iba a terminar la primera mitad sin una polémica. Tras un centro de Vargas, el balón quedó dentro del área y Juan, defensa brasileño, tocó el balón con la mano; penal que no fue sancionado para Santa Fe.



La segunda mitad inició igual, Anderson Plata habilitó a Carlos Arboleda, quien mandó un “pase de la muerte” y Morelo tuvo para definir, pero Juan intervino y mandó el balón al córner.



Luego, tras el tiro de esquina, Nicolás Gil, el canterano de Santa Fe, tuvo el gol en su cabeza frente al arco, pero remató por encima del travesaño defendido por Alves.



Flamengo aguantaba la presión, pero el encuentro seguía sin goles por la falta de definición de los cardenales, que llegaban con Morelo, Pajoy y Plata peligrando el área rival, pero no eran claros en el último toque.



Al 67, un cruce de Vinicius Jr fue la llegada que más intensidad tuvo para Flamengo en el juego, pero el balón no “encontró un pie” que recibiera el esférico para definir.



Anderson Plata contó con una de las más claras, con un remate frontal que se fue apenas desviado, cuando se jugaba el tercer minuto de descuento. Sin embargo, el conjunto brasileño supo pausar el ritmo que le impuso Santa Fe y dividió puntos con el cardenal en Bogotá. Los colombianos llegaron a cuatro unidades, mientras que los cariocas suman seis a falta de dos fechas.



