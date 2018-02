Santa Fe avanzó a la tercera fase de la Copa Libertadores

Independiente Santa Fe clasificó a la tercera fase de la Copa Libertadores, luego de empatar 0-0 con el Deportivo Táchira, este jueves en el estadio El Campín de Bogotá y tras el triunfo 2-3 de visitante en Venezuela, la semana anterior.

El partido fue muy enredado, se notó que el elenco visitante vino a no perder, mientras que el club capitalino intentó ganar el compromiso, tuvo opciones de hacerlo, pero no las concretaron.



Poca puntería tuvieron los ágiles dirigidos por Gregorio Pérez. Ánderson Plata estuvo cerca del gol, pero no tuvo una noche inspirada.

La apertura de bandas fue la constancia del juego de Santa Fe. Por izquierda se insistió más, con Juan David Valencia y John Pajoy como socios; aunque Anderson Plata y Carlos Arboleda también hicieron lo suyo por el sector derecho. Así, pisaron el área constantemente a pesar de no generar un riesgo real.



Las más clara de Santa Fe se dio a los 31 minutos: Juan Daniel Roa apretó a un rival, tras perder el balón, y lo recuperó muy cerca del área venezolana; allí se la dejó a Plata, quien estrelló la pelota en el travesaño y ahogó el grito de gol de cerca de diez mil hinchas en El Campín.



En la segunda parte el partido entró en un trámite aburrido, parsimonioso, con más errores en la entrega que quites de balón. Santa Fe jugó a bajo nivel y sin velocidad ni sorpresa. Los 30 primeros minutos de la parte complementaria fueron de más desespero en las tribunas, por las fallas de los albirrojos en la última puntada.



La ira de los aficionados se fue subiendo de tono en las graderías. Chiflas y gritos en las pocas jugadas que finalizaban mal los jugadores. Reclamos fuertes contra el técnico Gregorio Pérez, y un coro recordando a Omar Pérez, quien salió este semestre en medio de la resistencia de los hinchas.

Lo más importante es la clasificación, avanzar a la siguiente ronda FACEBOOK

TWITTER



"No tuvimos claridad arriba y el rendimiento no fue el que esperábamos. Hay que hacer énfasis en la delantera. Nos vamos poco satisfechos, pero lo clave era llegar a la tercera ronda", dijo Juan Daniel Roa, jugador de Santa Fe.



Santa Fe se enfrentará a Santiago Wanderers en la tercera fase del torneo. El primer partido será en Chile el próximo martes.