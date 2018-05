Santa Fe perdió contra River y resignó sus oportunidades en la Copa

Los últimos minutos del partido frente a River Plate son el reflejo del desgreño que vive Santa Fe actualmente: sin técnico en propiedad en los tres juegos definitivos de la Copa Libertadores, sin idea de juego, sin creatividad, con cuatro delanteros a los que nadie les surtía balones, apegado a lo que pudiera hacer Wilson Morelo, uno de los pocos que quedan de una era gloriosa que pudo haber tenido este jueves su punto final, con la derrota 0-1, y que dentro de 14 días podría tener su puntillazo, si es que Flamengo le gana a Emelec.

Dos puntos de nueve posibles como local. Una derrota en El Campín en la Copa Libertadores, después de 14 partidos (la última había sido frente al Atlético Mineiro, el 18 de marzo de 2015, en la fase de grupos). Un balance pobre, muy pobre, que solamente es el reflejo de su juego, de un equipo sin brújula, ni dentro de la cancha, donde no hay un líder que genere juego; ni en la raya, donde Agustín Julio hace lo que puede; ni desde el sillón presidencial, donde van de bandazo en bandazo.



Lo que le faltó a Santa Fe, guía, lo tuvo River Plate con una cara conocida, colombiano para más señas, Juan Fernando Quintero, un 10 de los clásicos, de los que se echa el equipo al hombro, derrocha talento y deja mano a mano a los delanteros. El primer tiempo de Quintero fue tremendo: dejó dos veces a Lucas Pratto mano a mano con Róbinson Zapata: la primera fue gol, a los 22 minutos, en una jugada en la que los locales podrían pedir fuera de lugar. En la otra, el portero resolvió bien.



Al otro lado, el rojo y blanco de Bogotá, solo sombras. El técnico Julio quiso cambiar lo que Santa Fe había jugado durante todo el semestre, al sacar un volante de marca y dejar solamente a Juan Daniel Roa y Baldomero Perlaza. Entre los dos extremos titulares (los únicos que tiene, en realidad), Plata y Pajoy, estuvo Armando Vargas, o al menos eso decía la planilla. Y, para este partido, decidió sentar al joven Nicolás Gil y poner de nuevo como lateral izquierdo a Leyvin Balanta. El experimento estalló en mil pedazos porque el equipo no tuvo creatividad, además de que por el lado de Balanta quedó una autopista por la que River entró cada vez que quiso. La única opción de gol fue un cobro de costado y un cabezazo de Baldomero Perlaza que atajó Franco Armani, quien esta vez no fue tan determinante.



River decidió aguantar en el segundo tiempo, apostarle al contragolpe y mandar a descansar a Quintero, quien terminó exhausto. Y le dio la pelota a Santa Fe, que por estos días es sinónimo de enredarlo. Julio sacó a otro volante de marca, Roa, y terminó jugando con cuatro delanteros (Plata, Pajoy, Morelo y Brayan Fernández), a los que no les llegó la bola.



Desde 2012, Santa Fe vivió la era más gloriosa de su historia, coronada con la Copa Suramericana de 2015. Ya eliminado de la Liga y pendiendo de un hilo en la Libertadores, parece el fin de una era.

Santa Fe 0, River Plate 1

Santa Fe: Róbinson Zapata (6); Carlos Arboleda (5), José David Moya (5), William Tesillo (6) y Leyvin Balanta (4); Juan Daniel Roa (4), Baldomero Perlaza (6), Ánderson Plata (4), Armando Vargas (2) y Jhon Freddy Pajoy (5), y Wilson Morelo (6). DT: Agustín Julio.



River Plate: Franco Armani (6); Gonzalo Montiel (6), Lucas Martínez (7), Jonathan Maidana (6), Javier Pinola (6) y Marcelo Saracchi (6); Juan Fernando Quintero (7), Leonardo Ponzio (6), Enzo Pérez (6), Gonzalo Martínez (5), y Lucas Pratto (6). DT: Marcelo Gallardo.



Partido: aceptable.



Cambios en Santa Fe: Sebastián Salazar (6) por Vargas (34 PT), Víctor Giraldo por Balanta (39 ST) y Brayan Fernández por Roa (40 ST).



Cambios en River Plate: Rafael Santos Borré por G. Martínez (17 ST), Ignacio Fernández por Quintero (18 ST) y Camilo Mayada por Pérez (20 ST).



Gol de River Plate: Pratto (24 PT). Amonestados: Balanta (Santa Fe), Borré (River). Expulsados: no hubo.



Figura: Juan Fernando Quintero (7).



Estadio: El Campín. Asistencia: 24.718 espectadores. Árbitro: Roberto Tobar (Chile, 6).



José Orlando Ascencio

Subeditor de Deportes

@josasc