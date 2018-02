Sin problemas, Santa Fe llegó a la fase de grupos de la Libertadores

Tranquilo, sin afanes, sin sufrir, a media máquina, Santa Fe venció 3-0 a Santiago Wanderers y aseguró su paso a la fase de grupos de la Copa Libertadores, en la que se encontrará con River Plate (Argentina), Flamengo (Brasil) y Emelec (Ecuador).



Este martes, en El Campín, no tuvo problemas, primero porque entrando a la cancha estaba clasificado, luego del 1-2 en el partido de ida. Segundo, porque el rival le facilitó la clasificación, pues no opuso resistencia.

Santa Fe se olvidó de su mal momento en el torneo colombiano, de que no ha ganado ninguno, tiene cero puntos y es último en la tabla; claro, jugando con el equipo de reserva.



El 1-0 dio mucha más tranquilidad, el gol llegó al minuto 18 de la primera parte, por acción de Wilson Morelo. La visita no tuvo reacción, más bien Santa Fe se calmó, desaceleró, pero siempre teniendo en la cabeza el arco rival. Mauricio Viana, el golero visitante, fue figura, pero le tocó solo, porque ni los volantes de su equipo ni la defensa hicieron la tarea.

"Contento, feliz de entrar a la historia de Santa Fe como goleador de los torneos internacionales, pero una responsabilidad porque la gente va a esperar más de mi" -

Wilson Morelo #RuedaDePrensa — Ind. Santa Fe (@SantaFe) 21 de febrero de 2018

Y Morelo volvió a ser el hombre clave, anotó el 2-0 luego de una tremenda cabalgata de Pajoy por la izquierda, demostrando que está en su momento, derecho, enchufado.



El 3-0, al minuto 33 de la segunda parte, obra del defensa William Tesillo. Santa Fe no solo llega a la fase de grupos, cumplió el primer objetivo en la Copa, sino que esa clasificación le representa que le entren 2,6 millones de dólares a su cuenta bancaria.

Morelo abrió el camino del triunfo para Santa Fe al anotar el primer tanto en una gran jugada. Foto: Héctor Fabio Zamora / EL TIEMPO

Los primeros 400.000 dólares los ganó al sacar del camino al Deportivo Táchira. Los otros 400.000 dólares le entraron por salir adelante en esta serie con Santiago Wanderers, pero el mayor botín lo obtendrá en la ronda a la que llegó, pues recibirá 600.000 dólares por partido jugado como local, y jugará tres.

“Logramos la meta y ahora estamos en un grupo duro”, dijo Morelo. Emelec, el 28 de febrero, en Bogotá, el primer rival.



El camino no será fácil, pues al menos River Plate y Flamengo son candidatazos al título, por lo que Santa Fe está obligado a mejorar su juego; sus rivales no son ni parecidos al Táchira y a Santiago Wanderers; no le darán las ventajas, y deberá estirar lo que más pueda una nómina corta para ambos torneos, porque no puede abandonar la Liga, en la que está en deuda.

