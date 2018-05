Sam Bennett ganó la etapa 12 del Giro; Yates se mantiene como líder

17 de mayo 2018 , 10:14 a.m.

17 de mayo 2018 , 10:14 a.m.

El ciclista irlandés Sam Bennett se llevó el triunfo de la etapa 12 del Giro de Italia, luego de aprovechar su potencia para adelantar en los últimos kilómetros a los ciclistas que estaban en la fuga, entre los que estaba el colombiano Carlos Betancur. El británico Simon Yates se mantiene como líder de la prueba.

El día parecía tranquilo, pero la fuerte lluvia que hubo en una parte del recorrido volvió a causar estragos en el pelotón principal. A falta de 28 kilómetros comenzaron a verse algunos cortes que iban a perjudicar a algunos de los mejores de la carrera.



Miguel Ángel López, Richard Carapaz, Carlos Betancur y Domenico Pozzovivo se vieron rezagados durante algunos minutos de la carrera. Adelante el Sunweb con Tom Dumoulin y el Sky con Chris Froome intentaban sacar diferencias, pero nunca pasaron de los 25 segundos. A falta de 16 kilómetros se volvieron a conectar.



Cerca de la llegada al autódromo de Imola, Tim Wellens saltó del grupo principal en busca de la victoria de etapa. En el grupo mayoritario nadie ayudaba por cerrar la brecha. Elia Viviani, favorito para ganar la etapa, se cortó y no había posibilidades para llegar a la punta.



Una vez comenzaron a subir el puerto de cuarta categoría, Wellens fue capturado y el que salió a buscar algunos segundos a su favor fue Sergio Luis Henao. No era capaz de sacar diferencias. Sin embargo, Carapaz salió a conectar con Henao en busca de la figa, pero Yates salió a cazar a sus rivales. Atrás, Esteban Chaves se quedó.



Algunos ciclistas saltaban y saltaban del grupo, pero eran conectados rápidamente. El último en hacerlo fue Diego Ulissi y el pelotón le dio el aval. Pero Betancur no quiso quedarse quieto y le dio caza a Ulissi y ambos coronaron juntos el puerto de montaña. En el descenso querían sacar diferencias.



Betancur, con el piso mojado por la lluvia, intentó sacar diferencias arriesgando más de lo necesario y jugando con la posibilidad de irse al suelo. El colombiano quería llevarse un triunfo en el Giro de Italia y recortar algunos segundos. Ulissi se quedó y con el antioqueño solo iba Matej Mohoric.



En la recta final Betancur y Mohoric bajaron el ritmo, miraron hacia atrás y Sam Bennett los pasó y se llevó el triunfo de etapa.



DEPORTES