Salvo Nacional, hasta ahora las Copas son amargas para Colombia

Salvo Nacional, que ha tenido hasta ahora más puntos que juego y que fue el único que ganó en su primera presentación, no es bueno el comienzo de los equipos colombianos en los torneos de Conmebol. La humillación que sufrió América el jueves frente a Defensa y Justicia, que lo sacó de la Copa Suramericana con una goleada 0-3 en el Pascual Guerrero, fue otro campanazo de alerta para el nivel de nuestro torneo.

Es la segunda goleada que sufre un equipo colombiano en condición de local este año en un certamen suramericano. Ya Junior había sucumbido frente a Palmeiras, también 0-3, el pasado primero de marzo, en Barranquilla, en un partido en el que se juntaron muchas cosas malas para el equipo que dirige Alexis Mendoza: una expulsión antes de los 10 minutos de juego, un mal planteamiento del entrenador y hasta una pena máxima errada, cobrada por Jonathan Álvez.

Después de la derrota en Barranquilla, hubo varias reuniones en el grupo, charlas, motivaciones y demás. Por lo menos en la Liga surtió efecto inmediato, con un triunfo frente al Medellín (1-2). En la Copa volverá a tener acción frente a Boca Juniors, en La Bombonera, el 4 de abril.

“El grupo se propuso retomar esa confianza, la alegría de jugar cada partido, porque la había perdido. Poco a poco lo hemos ido encontrando, con los minutos, los partidos y el trabajo”, dijo Yimmi Chará, uno de los referentes del equipo.

A Junior aún le quedan cinco partidos para enderezar el rumbo. América, en cambio, no tenía mañana. La verdad, los rojos venían dando tumbos desde un par de partidos antes: sin jugar del todo mal, perdió 2-0 frente a Nacional. Pero luego, contra Millonarios, jugó el que, hasta ese momento, fue el peor partido de la era de Jorge da Silva, al menos hasta el jueves. Ahora solo le queda el torneo local. “Sigo fuerte y creyendo en el grupo que tengo, debemos analizar lo que ha pasado en los últimos partidos”, dijo ‘Polilla’. “Yo vine al América a ayudar y me voy el día que no encuentre respuesta en los jugadores o hasta que me dé cuenta que es imposible”, añadió.

En el caso de Santa Fe cedió puntos frente al que, teóricamente, es el equipo más débil de su grupo, Emelec. Por lo pronto, le prende velitas a Wilson Morelo, el actual goleador del torneo, con siete anotaciones, pues, salvo él, solo William Tesillo ha podido anotar. Viene la tanda brava, con partidos como visitante frente a Flamengo y River Plate, y con un ojo mirando a la Liga, en la que no le rinde. “Debemos rescatar el triunfo y el arco en cero, pero debemos seguir. Esto es un envión anímico para nosotros por más dificultades que pasamos”, dijo el DT Gregorio Pérez.



Millonarios tampoco comenzó bien, aunque tiene la salvedad de que enfrentó al que, en el papel, es el favorito del grupo, Corinthians. Pero no hay enemigo pequeño. Que lo diga Deportivo Lara, que ya le ganó a Independiente, el próximo rival de Millos. Falta ver cómo reacciona el grupo tras su peor derrota en la era de Miguel Ángel Russo, el 3-1 con Rionegro Águilas, el jueves.

El equipo aún se debate entre el ataque frontal, como contra América, o la defensa cerrada, como frente a Nacional, o contra Águilas, en los primeros minutos. En Argentina lo esperan en la segunda versión: “Creo que el jueves Millonarios se va a replegar y buscar contragolpear. Vamos a tener que tener disciplina para entregar el balón, paciencia, perseverancia y mucho cuidado en pelota parada”, dijo en rueda de prensa el DT de Independiente, Ariel Holan.





