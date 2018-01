Ryan Giggs es el nuevo DT de la selección de Gales

15 de enero 2018 , 09:44 a.m.

El legendario extremo del Manchester United Ryan Giggs fue anunciado este lunes como nuevo entrenador de la selección absoluta de Gales, comunicó la Federación Galesa (FAW, por sus siglas en inglés) a través de las redes sociales.

La Federación Galesa hizo oficial el anuncio mediante un vídeo en el que se muestra cómo se serigrafía el apellido Giggs en una camiseta de la selección de Gales, pudiéndose leer al final del clip el lema "Together Stronger" ("Juntos, más fuertes").



"Estoy muy orgulloso de recibir el honor de entrenar al combinado nacional. Los retos que tenemos por delante me emocionan. No puedo esperar para empezar a entrenar con los jugadores y prepararnos para los partidos cruciales que tenemos este año", explicó Giggs en una rueda de prensa.

Giggs se compromete a dirigir a los 'Dragones' durante los próximos cuatro años, lo que incluye la fase de clasificación para la Eurocopa de 2020, que se disputará en diferentes ciudades europeas, y el torneo clasificatorio para el Mundial de 2022, que se celebrará en Catar.



El exjugador sustituye en el cargo a Chris Coleman, quien dimitió el pasado mes de noviembre tras estar al frente de los galeses desde el año 2012. Coleman consiguió el hito histórico de llevar a Gales a las semifinales de la Eurocopa disputada en Francia en 2016, pero falló en su intento de clasificar a los 'Dragones' para el Mundial de Rusia.



Giggs, de 44 años y nacido en Cardiff (Gales), fue internacional en 64 ocasiones con Gales entre 1991 y 2007, pero fue criticado por no acudir a determinados partidos, especialmente aquellos que era amistosos. Su última experiencia como técnico fue en el Manchester United al tomar las riendas del equipo en los últimos cuatro partidos de la temporada 2013/2014, cuando David Moyes fue despedido.



Tras ello, Giggs actuó como asistente del holandés Louis Van Gaal al frente de los 'Red Devils' durante las dos siguientes campañas , hasta que dejó el cargo al llegar el técnico portugués José Mourinho en 2016.



El director ejecutivo de la Federación Galesa, Jonathan Ford, expresó en declaraciones recogidas por los medios británicos que con la experiencia de Giggs al jugar y entrenar en uno de los mayores clubes del mundo, "confían" en un "futuro exitoso" para el equipo nacional.



