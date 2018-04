'Rufay', el héroe de ayer, vuelve a tener su oportunidad con Santa Fe

La noche del 9 de diciembre de 2015 fue la más importante en la carrera de Róbinson Zapata. Ese día atajó el cobro de Mauro Bogado en la final de la Copa Suramericana, frente a Huracán. Luego, Hugo Nervo y Patricio Toranzo erraron sus cobros, y Santa Fe logró el título más importante de su historia.

A pesar de ello, y de que, además, fue el portero titular cuando los rojos ganaron la Copa Suruga Bank frente a Kashima Antlers, de Japón, algunos hinchas no parecen convencidos de Zapata, cuando debe reemplazar a Leandro Castellanos. Este jueves, Zapata tiene una nueva oportunidad, esta vez frente a River Plate, uno de los rivales más fuertes del equipo que dirige Gregorio Pérez en el grupo D de la Copa Libertadores. El juego se verá por Fox Sports a partir de las 5:15 de la tarde.



Los antecedentes de Santa Fe en partidos oficiales frente a River no son alentadores. Dos veces ha visitado el estadio Monumental en torneos de Conmebol, y las dos terminó perdiendo. Incluso, una de esas visitas fue una final, la de la Recopa Suramericana de 2016 (derrota 2-1). La otra fue en la lejana Copa Libertadores de 1967, con una goleada 4-0.



Ahora, con la necesidad de conseguir puntos para recuperar lo que se perdió frente a Emelec en El Campín, en el comienzo de la fase de grupos, y sobre todo con la presión de agradar a sus hinchas, que aún no superan el golpe de haber perdido la final de la Liga en diciembre, de la salida de Omar Pérez (de la cual culpan al DT, y por eso no le perdonan ningún error), Santa Fe se apoya en Zapata para mantener la estructura defensiva.



Zapata llegó a Santa Fe en 2014, procedente de Millonarios, para ser suplente de Camilo Vargas. Pero, tras la venta de este a Nacional, al comienzo se consolidó como titular. Luego alternó en la posición con Leandro Castellanos.



Sumando todos los torneos oficiales, Zapata lleva 112 partidos con los cardenales. Aunque ha recibido algunos goles por los que los hinchas le han dado palo, su promedio es muy bueno: recibió 93 anotaciones (0,83 por partido). Su mejor momento fue en el título de la Suramericana, en el que, en siete partidos disputados, apenas recibió dos tantos. Eso sin contar su importancia en las definiciones desde el punto penalti, entre ellas la final de la Suramericana y otra frente a Quindío en la Copa Colombia de 2016.



Ahora, el desgarro de Castellanos vuelve a dejar a Zapata, a punto de cumplir 40 años, como el dueño de la plaza de titular. A River ya lo enfrentó en la final de la Recopa y también en el amistoso de comienzo de año en Estados Unidos, que Santa Fe ganó 2-1. Ya fue héroe...



DEPORTES