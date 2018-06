Listos los rivales de los equipos colombianos en la Copa Suramericana

Este lunes se llevó a cabo en Paraguay el sorteo que definió las llaves de los equipos colombianos en la segunda fase de la Copa Suramericana, que comenzará el 17 de julio, después del Mundial de Rusia.

Millonarios, que llegó clasificado de la Copa Libertadores, deberá enfrentar a General Díaz, de Paraguay. La serie inicia en el estadio General Adrián Jara en Luque y cerrará en El Campín en Bogotá.

¡Para Paraguay! 🇵🇾 Nuestro rival en los 16vos de Final de la Conmebol @Sudamericana es General Díaz. La serie inicia en el estadio Gral. Adrián Jara en Luque y cerrará en El Campín en Bogotá. #AUnaSolaVoz pic.twitter.com/gLasBa9Ju0 — Millonarios FC (@MillosFCoficial) 5 de junio de 2018

Junior de Barranquilla, otro que llegó de la Libertadores, se medirá ante Lanús, de Argentina, cerrando la llave en el Metropolitano.

¡TENEMOS RIVAL EN LA #CONMEBOLSudamericana!



Tras el sorteo realizado en Luque, Paraguay, conocimos que @clublanus será nuestro rival en la Fase II de la Copa Sudamericana.#VamosJunior🔴⚪🔵 pic.twitter.com/OYXLLJ9dvU — Club Junior FC (@JuniorClubSA) 5 de junio de 2018

Independiente Santa Fe, el otro colombiano que estuvo en Copa Libertadores, quedó emparejado con Rampla Juniors, de Uruguay. Esta serie termina en El Campín de Bogotá



Por su parte, Deportivo Cali se enfrentará a Bolívar de Bolivia. Esta llave cierra en La Paz.



La segunda fase de la Copa Suramericana, que reunirá a 22 equipos provenientes de la primera fase y a 10 que abandonaron la Copa Libertadores comenzará el 17 de julio, anunció este lunes la Conmebol durante el sorteo celebrado en su sede de Luque, en las afueras de Asunción.



El desenlace del torneo que reúne a equipos de los diez países socios se producirá entre el 5 y el 12 de diciembre. Habrá dieciséis series que se definirán en partidos de ida y vuelta. La eliminación y clasificación de equipos se producirá en las fases siguientes mediante el mismo mecanismo. La fase de octavos de final comenzará el 21 de agosto. Los cuartos de final comenzarán el 23 de octubre en la ida y se resolverán los días 30 y 31 de octubre, y 1 de noviembre.



Las otras series son:

Nacional (PAR) vs Botafogo (BRA)

Sol de América (PAR) vs Nacional (URU)

Sao Paulo (BRA) vs Colón (ARG)

Boston River (URU) vs Atlético Banfield

Fluminense (BRA) vs Defensor Sporting (URU)

Atlético Paranaense (BRA) vs Peñarol (URU)

Liga de Quito (ECU) vs Vasco Da Gama (BRA)

Caracas (VEN) vs Sport Huancayo (PER)

Deportivo Cuenca (ECU) vs Jorge Wilstermann (BOL)

Defensa y Justicia (ARG) vs El Nacional (ECU)

San Lorenzo (ARG) vs Deportes Temuco (CHI)

Bahía (BRA) vs Atlético Cerro (URU)



DEPORTES CON EFE