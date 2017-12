La insólita confesión del futbolista que rompió tradición de 53 años

El Nacional es uno de los equipos más característicos del fútbol ecuatoriano pues tiene como filosofía solo tener en su plantilla a jugadores que sean nacidos en su país.

Sin embargo, el colombiano Rinson López rompió con esta tradición. El futbolista, quien jugó con el equipo en este semestre, alteró sus documentos desde hace muchos años, pero fue hasta hace poco que lo reconoció.



"Desde los 17 años vine a Ecuador a trabajar, había personas que me querían ayudar, pero me ayudaron de la manera incorrecta. Me sacaron ese documento y ahora me doy cuenta de que podía nacionalizarme tranquilamente", dijo en ‘Radio Única’, de ese país.



53 años de tradición futbolera de El Nacional quedaron rotos con López, pero el colombiano pidió disculpas por lo ocurrido.



“Quiero pedirle disculpas a todo el Ecuador y a El Nacional, porque desde los 17 años vine a Ecuador a trabajar (ahora tiene 30)”, añadió.



Por este hecho, la Federación Ecuatoriana de Fútbol sancionó al defensor por seis meses, en los que no podrá jugar en este territorio, pero sí lo podrá hacer en otros países, como en su natal Colombia.



FUTBOLRED