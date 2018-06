Revista que vincula a Colombia con 'el once de los narcos’ se disculpa

Luego de la polémica que suscitó la edición de junio de la revisa Panenka, en donde referencian a la Selección Colombia como “El once de los narcos”, la publicación española ofreció disculpas y expresó que más adelante dedicarán una edición especial al país.



“Pedimos disculpas a los colombianos que se han sentido ofendidos por nuestra Antiguía 2018. No era en ningún caso nuestra intención. Siempre hemos querido tratar al país con cariño y respeto (…) Más tarde, le dedicamos un número”, señaló Panenka en su cuenta de Twitter.

Pedimos disculpas a los colombianos que se han sentido ofendidos por nuestra Antiguía 2018. No era en ningún caso nuestra intención. Siempre hemos querido tratar al país con cariño y respeto. En la Antiguía de 2014 publicamos el 11 de Gabo. Más tarde, le dedicamos un número pic.twitter.com/ITtKli7Ztm — Panenka (@RevistaPanenka) 13 de junio de 2018

El mensaje está acompañado con fotografías de dos ediciones anteriores de la revista. La primera de estas es la del Mundial Brasil 2014, en la que referenciaron al equipo cafetero como “El once de Gabo”, incluyendo a los personajes del libro ‘Cien años de soledad’ del escritor colombiano.



La segunda fue una sobre la Copa América, en la que utilizaron granos de café para titular su edición “La cosecha más intensa”, haciendo referencia a jugadores como James Rodríguez, Carlos Bacca, Radamel Falcao García, Jackson Martínez y Juan Guillermo Cuadrado.

No era en ningún caso nuestra intención. Siempre hemos querido tratar al país con cariño y respeto FACEBOOK

TWITTER

Así mismo, la publicación europea aclaró que "la Antiguía no es un contenido serio. Está hecha con un tono ácido y en ella no siempre destacamos cosas positivas. Está vez ha sido así. Pero la distancia y el efecto de ciertas series de televisión nos han jugado una mala pasada. Lo sentimos".



En la polémica publicación de la edición del Mundial Rusia 2018, Panenka nombra como miembros del equipo a reconocidos narcos colombianos de los años 80, entre estos a Pablo Escobar, Griselda Blanco, Carlos Lehder, Gonzalo Rodríguez Gacha, Miguel Rodríguez Orejuela, Gilberto Rodríguez Gacha, ‘Pacho’ Herrera, Fabio Ochoa, Jorge Ochoa y Juan David Ochoa; así como al jefe de sicarios de Escobar Jhon Jairo Velásquez, ‘Popeye’.



Esta no es la primera vez que la Selección Colombia es relacionada con el narcotráfico en un Mundial de Fútbol. En Brasil 2014, el caricaturista belga Pascal Decubber (PAD'R) publicó una imagen titulada “La Colombie respire la confiance”, (Colombia respira confianza), -la cual fue transmitda en RTBF (Radio Televisión Belga Francófona)- en la cual se observa a tres jugadores aspirar la línea de distancia que es marcada por un árbitro en la cancha.

ELTIEMPO.COM