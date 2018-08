Este viernes, reunión clave entre Pékerman y Jesurún

A dos semanas de que termine oficialmente el contrato de José Néstor Pékerman con la Federación Colombiana de Fútbol aún no hay humo blanco en torno a su continuidad como seleccionador nacional. El tema está quieto, prácticamente, desde el 3 de julio, el día en que la Selección fue eliminada del Mundial de Rusia 2018 en octavos de final.

El primer acercamiento se daría este viernes, de manera informal, en una reunión en la que estarían Pékerman, Ramón Jesurún (presidente de la FCF) y Pascual Lezcano, empresario del entrenador. La reunión fue confirmada por una de las partes a EL TIEMPO.



El resto del comité ejecutivo aún no hará parte de este proceso. Cabe recordar que el próximo 28 de agosto se posesionarán los nuevos miembros de ese comité, representantes del fútbol profesional, César Pastrana y Jaime Pineda, quienes ocuparán los lugares que dejan Alejandro Hernández y Jesualdo Morelli.



Se espera que, después de este primer acercamiento informal, Jesurún se reúna con el comité y, de acuerdo con lo que charle con Pékerman, se marque el camino.

Desde que terminó el Mundial, el comité ejecutivo solamente se ha reunido una vez: fue el 26 de julio, en Barranquilla, durante la celebración de los Juegos Centroamericanos y del Caribe. En esa reunión, cuando se tocó el tema de Pékerman, lo único que se habló es que no se iba a tomar ninguna decisión mientras no se conociera la postura del argentino.



EL TIEMPO habló con Álvaro González Alzate, presidente de la Difútbol y segundo vicepresidente de la FCF, y en la charla volvió a negar que la renovación de Pékerman estuviera ligada a la continuidad de Lezcano, quien durante el Mundial cumplió algunas funciones correspondientes a las que normalmente hace un director deportivo de la Selección, cargo que hoy no existe.



Uno de los aspectos que causó molestia con respecto a Lezcano fue su insistencia a la hora de manejar algunos asuntos de la Selección, lo que le generó antipatía de parte de algunos funcionarios de la Federación. De ahí, una serie de rumores que dicen que una de las condiciones que le pondrían a Pékerman, si quiere seguir, es que su empresario no esté cerca del equipo. También circula una versión según la cual el cuerpo técnico propondría crear la figura del director deportivo y que ese cargo lo ocupe Lezcano.



El que sí está confirmado que sale de la Selección es el médico Carlos Ulloa, por las declaraciones que dio en exclusiva al programa El Tiempo del Debate Final, de la alianza entre EL TIEMPO y Fox Sports, en las que reconoció la existencia de una lesión de James Rodríguez, pero que se había especulado para despistar al rival. EL TIEMPO supo que Ulloa recibió una llamada del gerente financiero, Juan Guillermo Escobar, para notificarlo. Esa entrevista, además, provocó un fuerte choque entre Ulloa y Lezcano.

Si no es Pékerman, ¿quién?

Según González Alzate, ni ese asunto ni el del salario de Pékerman, al que, según versiones de prensa, no le realizarían ningún reajuste, son posturas oficiales del comité ejecutivo de la FCF. Tampoco se ha iniciado ninguna gestión para contratar otro entrenador, puesto que Pékerman aún tiene contrato vigente. González Alzate dijo que sería “irrespetuoso”, y desmintió también que él estuviera haciendo campaña para llevar al cargo de seleccionador nacional a Juan Carlos Osorio, que acaba de dejar ese mismo cargo en México. Sin embargo, González reconoció que él y Osorio son amigos desde hace mucho tiempo. Incluso estuvieron juntos viendo partidos del torneo de fútbol de los Juegos Centroamericanos y del Caribe.



Tanto González Alzate como Jorge Enrique Vélez, el recién posesionado presidente de la Dimayor, negaron haber sido informados de la reunión entre Jesurún y Pékerman, tras ser consultados por EL TIEMPO. Tampoco había, al cierre de esta edición, ninguna comunicación de la oficina de prensa de la FCF.



Por ahora, no se sabe qué entrenador estaría a cargo de la Selección para los partidos amistosos de la fecha Fifa, el 7 de septiembre, frente a Venezuela, en Miami, y el 11, contra Argentina, en Nueva Jersey. Se dice que el técnico del grupo sub-20, Arturo Reyes, dirigiría al equipo en esos dos encuentros, pero la Federación no ha confirmado ni desmentido esa versión. Hoy se vence el plazo para reservar los jugadores que estarían en esos dos encuentros.



Osorio ha reconocido abiertamente el interés por estar en el cargo. Pero oficialmente no hay, hasta ahora, ningún contacto con él. El nombre de Carlos Queiroz, quien dirigió a Marruecos en el Mundial de Rusia, no había sido considerado oficialmente. Tampoco el de Gerardo Martino, exseleccionador de Paraguay y Argentina. El tema del DT de Colombia sigue quieto, a la espera de un guiño de Pékerman, quien no ha dado señales. Solo cuando hable se sabrá cuál es el siguiente paso.



