Junior venció a Lanús, en penaltis, y sigue en la Suramericana

Con una notable actuación de Teófilo Gutiérrez y un gol de Luis Díaz, el Junior derrotó este martes por 1-0 al Lanús en Barranquilla, resultado que obligó a definir la llave de la segunda ronda de la Copa Suramericana por penaltis, donde los colombianos se impusieron por 3-2. El tanto de Díaz, en el minuto 80, le permitió al club cafetero igualar la serie en la que el conjunto granate tomó ventaja en la ida, jugada la semana pasada en Argentina, con un tanto del central paraguayo Rolando García.

En la definición por penaltis anotaron para el tiburón colombiano Jarlan Barrera, Rafael Pérez y el guardameta Sebastián Viera y erraron Gutiérrez y Díaz. Mientras que para el club argentino convirtieron Leandro Maciel, Joel Martínez, y fallaron Nicolás Pasquini, el portero Esteban Andrada y Tomás Belmonte, quien mandó el balón por encima del horizontal en el último cobro.



En una cancha que estaba en mal estado, el Junior intentó tomar el control del partido desde el inicio bajo el liderazgo de los centrocampistas Barrera y Sebastián Hernández, quienes tenían como misión hacerle llegar el balón en posiciones ventajosas a Gutiérrez y al veloz Díaz.



Sin embargo, el club colombiano tuvo muchas dificultades para romper la defensa rival, liderada por los centrocampistas Fernando Barrientos y Belmonte que lucieron concentrados e interceptaron la mayoría de pases que intentaron filtrar Hernández y Barrera.



La primera aproximación llegó a los doce minutos con un remate de Barrera que atajó, sin mayores dificultades, Andrada. En ese contexto, Lanús trató de hacerle daño al Junior en el contragolpe y para ello fue fundamental Fernando Coniglio, quien hizo daño las pocas veces que recibió a espaldas del arco y fuera del área.



Una de esas jugadas provocó un tiro libre que cobró Pasquini y exigió al guardameta uruguayo Sebastián Viera, que tuvo que estirarse para ahogar el grito de gol de los argentinos. Pese a ello, Teo se multiplicó y lideró, en los minutos finales del primer tiempo, el embiste juniorista, que acorraló a Lanús e hizo figurar a Andrada.



Las oportunidades llegaron en los pies de Díaz, el lateral Marlon Piedrahita y el interior James Sánchez, quienes no lograron igualar la serie en la primera mitad. En la etapa complementaria, el Junior mantuvo el ímpetu y siguió generando opciones siguiendo la brújula de Gutiérrez, que activó todos los circuitos de su equipo para buscar el tanto del empate.



Los remates salieron de los pies de Teo, Cantillo, Díaz, Barrera y de Daniel Moreno, que entró en el segundo tiempo y debutó hoy con la camiseta rojiblanca. Andrada, con el paso de los minutos, se convirtió en la figura del partido con sus atajadas, pues cada vez que los locales superaron la muralla defensiva rival se encontraron con un motivado guardameta visitante.



No obstante, en un tiro de esquina, Díaz recibió en el borde del área y mandó un derechazo que se coló por debajo de los brazos del portero granate en el minuto 80 e igualó la serie. Los colombianos insistieron en los últimos minutos, incluso con un remate que sacó el paraguayo García de la raya en los segundos finales, pero no consiguieron definir el partido en el tiempo regular.



Al final, el Junior se impuso en los penaltis y dejó por fuera de la Suramericana al actual subcampeón de la Copa Libertadores. El rival de los colombianos en octavos saldrá de la llave entre el Colón de Santa y el Sao Paulo de Brasil.



EFE