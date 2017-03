United se quedó a medias, Celta y Lyon reaccionaronn y Genk sentenció

Al Manchester United se le escapó el triunfo en Rostov (1-1) y dejó a medio camino su clasificación para los cuartos de final de la Liga Europa, a los que se acercan el Genk, Celta y Lyon, tras su remontada al Roma (4-2), y que se complican para Olympiacos y Schalke. Anderlecht ganó en Nicosia y dio un paso al frente hacia la siguiente ronda. Igual que el Copenhague, que superó al Ajax (2-1).



El United fue incapaz de resguardar la ventaja que obtuvo con el gol del armenio Henrichkh Mkhitaryan pasada la media hora y dejó su trabajo a medias. El cuadro ruso del Rostov mantuvo el tipo e igualó al inicio de la segunda parte gracias a Aleksandr Bukharov. El desenlace quedó a expensas del choque de vuelta en Old Trafford.

También pendiente de la vuelta quedó la situación del Celta, que viajará a Rusia con una ventaja de 2-1 ante el Krasnodar gracias a un gol en el último minuto de Claudio Beauvue. El tanto alivió al conjunto de Eduardo Berizzo, que no encontraba la forma de romper la disciplina de su rival. Una falta lanzada por el danés Daniel Wass había adelantado en el 50 al único representante español, pero seis minutos después el sueco Viktor Claesson había logrado el empate.



Más favorable fue el marcador cosechado por el Lyon en el Parque Olímpico ante el Roma (4-2) después de una notable remontada. El conjunto francés tomó ventaja con un gol a los ocho minutos de Mouctar Diakhaby, pero en un cuarto de hora el equipo italiano, superior en ese momento, volteó la situación mor medio del egipcio Mohamed Salah y del argentino Federico Fazio.



El equipo galo cambió la cara radicalmente en la segunda parte. Corentin Tolisso igualó en el 47 y en quince minutos el Lyon se hizo con el triunfo. Nabil Fekir adelantó a los locales y, en el tiempo añadido, Alexandre Lacazette amplió la ventaja del Lyon. El Genk fue el único que sentenció la eliminatoria.



En el duelo belga venció en el Ghelamco Arena al Gante (2-5). El ucraniano Ruslan Malinovsky puso el 0-1 pero el nigeriano Samuel Kalu empató en el 27. Después el choque fue de los visitantes, que se situaron con 1-4 gracias al gambiano Omar Colley y un doblete del tanzano Mbawana Samata al que se sumó el acierto del finlandés Jere Uronen.



El maliense Kalifa Coulibaly anotó el segundo del Gante, que falló un penalti en el tramo final de Jeremy Perbet. El Anderlecht dejó encarrilado su pase a cuartos. Ganó en Nicosia, al APOEL (0-1), verdugo del Athletic Bilbao en dieciseisavos, con un tanto del rumano Nicolae Claudiu Stanciu en el 29.



El Copenhague acudirá a Amsterdam a defender la ventaja de un gol obtenido en el estadio Telia Parken (2-1) ante el Ajax, que mantuvo el tipo en la primera parte pero que no reaccionó cuando el cuadro danés volvió a ponerse con ventaja.



Rasmus Falk Jensen adelantó, al minuto de juego, al Copenhague aunque el también danés Kasper Dolberg logró empatar para el equipo holandés a la media hora de juego. Sin embargo, en el 60 Andreas Cornelius puso por delante otra vez al Copenhague y el Ajax fue incapaz de responder. El Olympiacos no pudo con el Besiktas (1-1) en el Georgios Karaiskakis Stadium de El Pireo.



El campeón heleno se adelantó pasada la media hora por medio del argentino Esteban Cambiasso, pero en la segunda parte un error defensivo del cuadro local fue aprovechado por el camerunés Vincent Aboubakar para establecer la igualada. El mismo marcador se registró en el Veltins Arena de Gelsenkirchen.



El Schalke, con un gol del austríaco Guido Burgstaller que empató el anotado por Jonas Hofmann, evitó laderrota frente a Borussia Monchengladbach.



