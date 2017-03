Bayern-Real Madrid y Juventus-Barça, duelos destacados en la Champions

Bayern Múnich-Real Madrid y Juventus-Barcelona serán los grandes duelos de los cuartos de final de la Liga de Campeones, en los que el Atlético de Madrid se medirá al equipo que todos querían, el Leicester City inglés, y el Borussia Dortmund y el Mónaco completan el cartel.



El sorteo de las semifinales, con el exdelantero galés Ian Rush como 'mano inocente', deparó estos enfrentamientos para los cuartos de final, que se disputarán los días 11/12 y 18/19 de abril.



El sorteo de las semifinales será el 21 de abril y se jugarán los días 2/3 y 9/10 de mayo, y la final será el 3 de junio en el estadio Nacional de Cardiff.



El Bayern-Real Madrid es todo un clásico de las competiciones europeas y además es el reencuentro de Carlo Ancelotti con el conjunto blanco, con el que ganó la Liga de Campeones en Lisboa en 2014 ante el Atlético de Madrid.



(Le puede interesar: Real Madrid, Barcelona y Bayern Múnich, los ogros de la Champions)



Ambos equipos, únicos segundos en la primera fase que superaron los octavos, se han enfrentado en veintidós ocasiones, con un balances de diez triunfos del cuadro español, dos empates y once derrotas y un 31-33 en goles para el conjunto bávaro.

Sondeo ¿Quién avanzará a semifinales de la Champions? ¡Su voto se ha realizado correctamente! Ver resultados Real Madrid Bayern Múnich Por favor selecciona una respuesta VOTAR RESULTADOS Real Madrid 0% Bayern Múnich 0% Volver

La última vez que se enfrentaron en competición oficial fue precisamente en dicha edición 2013/14.



(Lea también: A la Selección Colombia le duele mucho Falcao)



Se vieron las caras en semifinales y el Real Madrid de Ancelotti salió airoso con un gran Sergio Ramos, protagonista de la goleada blanca en la vuelta en Múnich (0-4).



Xabi Alonso, que se retirará esta temporada, se reencontrará también con su exequipo, con el que también levantó la 'Décima' en Lisboa pese a no poder jugar la final, y el holandés Arjen Robben también tiene pasado blanco.



En el conjunto de Zinedine Zidane será muy especial para el medio germano Toni Kroos, exjugador del campeón alemán. El Real Madrid en esta oportunidad tendrá la ventaja teórica de jugar la vuelta en casa -no siempre le ha reportado la clasificación ante el cuadro bávaro-, al igual que el Barcelona frente al Juventus en una reedición de la final de la campaña 2014/15, jugada en Berlín, con triunfo azulgrana por 3-1.



Este es otro choque con mucho sabor entre dos grandes del continente, entre el campeón de España y el de Italia. A lo largo de la historia se han enfrentado en siete ocasiones. El Barcelona ganó tres partidos y hubo dos empates, logró diez tantos y encajó siete.



En esta oportunidad se reencontrará el lateral derecho brasileño Dani Alves con sus excompañeros, algo que ya había dicho que no quería hacer hasta la final, y el futuro del fútbol argentino, el juventino Paulo Dybala, rivalizará con la gran referencia albiceleste, el barcelonista Leo Messi.



El Barcelona llega crecido a este cruce después de la histórica remontada ante el París Saint Germain y el Juventus tras hacer un ejercicio de seriedad y solvencia toda la temporada y, cómo no, en octavos ante el Oporto. El Atlético de Madrid tendrá enfrente al oponente ansiado por todos, el Leicester City, que no obstante demostró su orgullo y su capacidad para explotar sus virtudes y minimizar sus limitaciones ante el Sevilla.



El campeón de la Premier reaccionó tras la salida del técnico que hizo historia, el italiano Claudio Ranieri, precisamente tras perder en la ida de octavos en el Ramón Sánchez Pizjuán.



Con Craig Shakespeare despertó en el torneo doméstico y en la vuelta ante el conjunto sevillista remontó la eliminatoria con un ejercicio de eficacia, acierto de su guardameta y un tremendo orgullo.



El Atlético, que se deshizo con claridad del Bayer Leverkusen, parte como claro favorito, pero Diego Pablo Simeone y sus jugadores son conscientes de que se deben emplear con concentración y máximo respeto a Jamie Vardy y compañía, que están haciendo historia en su estreno en la máxima competición europea.



Borussia Dortmund y Mónaco dirimirán la eliminatoria quizá con menos nombre y peso para el gran público, pero por fútbol no es así. Ambos conjuntos reúnen sendos bloques plagados de juventud, de futuras estrellas, y desarrollan un juego atrevido y dinámico.



El Borussia Dortmund acabó primero en la fase inicial por delante del Real Madrid y al Benfica no le dio muchas opciones y el Mónaco hizo lo propio y luego sorprendió al Manchester City de Pep Guardiola en una eliminatoria vibrante y con muchos goles.



Comentarios en redes sociales por el resultado del sorteo

EFE