Millos volvió a perder puntos en el final: igualó 1-1 con General Díaz

En Bogotá o en Asunción, con el tradicional uniforme azul y blanco o con colores alternos, como el extrañísimo e inédito naranja con el que salió al estadio Defensores del Chaco, Millonarios volvió a sufrir de su mal endémico, no saber conservar un resultado. Los rivales, en muchos casos con muy poco, se aprovechan de sus errores defensivos y lo dejan sin premio.

Sin embargo, el 1-1 frente a General Díaz lo deja con la posibilidad de clasificar a octavos de final de la Copa Suramericana, con un 0-0 o un triunfo en El Campín. El problema para Millos ha sido últimamente sacar el arco en cero... Ya le había pasado el domingo, frente a Boyacá Chicó, en la Liga.



“Es bueno hacer un gol de visitante, nos sirve para la revancha en Bogotá. No pudimos hacer un segundo gol, y ellos con los cambios lograron empatar”, dijo el técnico Miguel Ángel Russo. “En espacios parejos y cerrados hay que aprovechar las circunstancias y los momentos, y nosotros no pudimos hacerlo”, agregó.



En el primer tiempo pasó muy poco. El juego vino a cambiar cuando el juez sancionó un penalti por una falta a Juan Camilo Salazar, y Ayron del Valle transformó eso en gol, a los 8 del segundo tiempo. Millos tuvo incluso el segundo con un remate cruzado de Mackalister Silva. Pero después no tuvo claridad.

“Son partidos duros y cerrados en los qué hay que aprovechar las oportunidades, no lo hicimos y tenemos que seguir buscando para definirlo en los 90 minutos en Bogotá” M. Russo #MFC — Millonarios FC (@MillosFCoficial) 27 de julio de 2018



Los paraguayos empataron con un gol de Enzo Giménez tras un centro de Julio Doldán que pasó saludando a toda la defensa naranja, un uniforme que tuvo que usarse porque la Conmebol no aceptó el tradicional por la pantaloneta. El 15 de agosto, en su casa y con su uniforme, Millos espera clasificar.

General Díaz 1, Millonarios 1

General Díaz: Diego Barreto; Alberto Espínola, Pablo Meza, David Villalba, Wilson Ibarrola; Ángel Benítez, Rubén Ríos, Blas Cáceres; Ríchard Prieto, Darío Ocampo y Enrique Borja. DT: Aldo Bobadilla.



Millonarios: Wuilker Faríñez; Jaír Palacios, Anier Figueroa, Andrés Cadavid, Felipe Banguero; Matías de los Santos, Henry Rojas, Gabriel Hauche, Mackálister Silva, Juan Camilo Salazar, y Ayron del Valle: DT: Miguel Ángel Russo.



Partido: regular.



Cambios en General Díaz: Enzo Giménez por Ríos (20 ST), Julio Doldán por Ocampos (20 ST) y Rogerio Leichtweis por Ibarrola (33 ST).



Cambios en Millonarios: César Carrillo por Rojas (33 ST), Christian Marrugo por Silva (39 ST) y Roberto Ovelar por Hauche (43 ST).



Gol de General Díaz: Giménez (36 ST). Gol de Millonarios: Del Valle (8 ST, penalti). Expulsados: no hubo.



Estadio: Defensores del Chaco. Árbitro: Gery Vargas (Bolivia).



