Santos venció 2-0 a The Strongest y es líder del grupo 2 de la Copa

Con goles de sus jugadores más experimentados, Ricardo Oliveira y Renato, Santos se apoderó del liderato del Grupo 2 de la Copa Libertadores.

Independiente Santa Fe y The Strongest siguen con tres puntos al Santos, en tanto que Sporting Cristal cierra con uno.



La expulsión de Walter Veizaga justo antes del descanso acabó decantando un partido que lucía cerrado. En el lanzamiento de falta que siguió a la expulsión, Ricardo Oliveira encarriló un partido que pudo acabar con goleada local.

Los bolivianos tuvieron la primera ocasión del partido, con un lanzamiento de falta de Pablo Escobar a los 4 minutos que se fue al larguero, con Vladimir completamente superado.



Liderados por un gran Bruno Henrique, quien dejó en el banco al colombiano Jonathan Copete, los santistas ahogaron a los bolivianos en su zona de creación, donde sus dos figuras, Alejandro Chumacero y Pablo Escobar, se vieron completamente superados por los volantes Renato y Lucas Lima. La falta de puntería y el acierto de Daniel Vaca bajo los palos impidieron que el equipo brasileño plasmara su dominio con goles en el marcador.

El lamento del uruguayo Marcos Alonso, en la derrota de The Strongest frente a Santos. Foto: AFP



La jugada clave del partido fue en el minuto 42, cuando Walter Veizaga vio su segunda amarilla en cuatro minutos, ambas por faltas sobre Lucas Lima, y dejó a su equipo con 10 jugadores a falta de toda la segunda mitad. En la misma jugada de la segunda amarilla, Ricardo Oliveira, en la frontal del área, mandó el balón al fondo de la red con un preciso lanzamiento de falta por encima de la barrera. Es el primer gol esta temporada del delantero internacional brasileño.



Tras el descanso, el dominio del Santos se intensificó, aunque pecó demasiado a la hora de finalizar las últimas jugadas o de rematar dentro del arco rival. El The Strongest, con uno menos, apenas inquietó en la segunda mitad y se limitó a no recibir una goleada. Bruno Henrique y Ricardo Oliveira dispusieron de varias oportunidades para ampliar la ventaja, pero no estuvieron acertados en el remate.



El técnico Dorival Junior intentó dar más movilidad a los suyos con la entrada de los colombianos Vladimir Hernández y Jonathan Copete, ganando más velocidad en la zona de tres cuartos, aunque sin encontrar el remedio a la falta de precisión en los últimos metros.



La sentencia sólo llegó a falta de 7 minutos para el final del partido, cuando el veterano Renato remató de cabeza una falta servida por Lucas Lima desde la derecha y certificó los tres puntos para los locales.

Ficha técnica

Santos: Vladimir; Victor Ferraz, Lucas Veríssimo, David Braz, Zeca; Renato (Leandro Donizete, m.85), Thiago Maia, Lucas Lima; Vitor Bueno (Vladimir Hernández, m.64), Bruno Henrique (Jonathan Copete, m.70) y Ricardo Oliveira. Entrenador: Dorival Junior.



The Strongest: Daniel Vaca; Diego Bejarano, Luis Maldonado, Fernando Marteli, Marvin Bejarano; Alejandro Chumacero (Fabricio Pedrozo, m.59), Raúl Castro, Wálter Veizaga, Agustín Jara (Diego Wayar, m.46); Pablo Escobar (Juan Valverde, m.69) y Matías Alonso. Entrenador: César Farias.



Goles: 1-0, m.45: Ricado Oliveira. 2-0, m.83: Renato.



Árbitro: El argentino Nestor Pitana expulsó por doble amonestación a Veizaga (m.43). Y mostró cartulinas amarillas a Thiago Maia y Escobar.



Incidencias: partido de la segunda jornada del grupo 2 jugado en el estadio Vila Belmiro ante 13.132 espectadores.



Efe