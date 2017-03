Santa Fe goleó 3-0 a Sporting Cristal en la Copa Libertadores

Independiente Santa Fe ganó con mucha más tranquilidad en el marcador que en la cancha su primer partido como local en la Copa Libertadores, un 3-0 frente al Sporting Cristal de Perú que le permite dejar atrás la derrota frente a The Strongest en el primer partido y pensar de nuevo en la clasificación, en el grupo 2 de la Copa Libertadores.



Los 17.108 espectadores que pagaron boleta en El Campín vieron cómo el equipo recuperó el gol que se le había perdido, gracias a Johan Arango y a Jonathan Gómez, pero también notaron que ese arco que estuvo más de mil minutos invicto también puede correr riesgos con un equipo con más puntería.



El primer gol de Santa Fe llegó en una mezcla de la falta de tino de los visitantes para sacar una pelota de su área, digna de cualquier recopilación de errores de esas que abundan hoy en los noticieros de los canales deportivos, y una genialidad de Johan Arango, que tomó la pelota, levantó la cabeza, sacó el derechazo y la colgó en un ángulo. ¡Golazo!

Herido en su orgullo por el error que les costaba la derrota hasta ese momento, 10 minutos del primer tiempo, Sporting Cristal decidió probar a la defensa de Santa Fe y encontró que tenía grietas. Más de una vez los zagueros y volantes locales quisieron resolver los avances de los peruanos a puntas de faltas y en los alrededores del área de Leandro Castellanos quedó la huella de la espuma con la que el árbitro Carlos Orbe marcaba los puntos de donde se debía cobrar. Pero los celestes no tuvieron tino y no aprovecharon sus mejores momentos del partido, que se acentuaron cuando el defensor William Tesillo dejó el partido por lesión, a los 30 minutos. En su lugar entró Javier López.



En la segunda etapa, el panorama no cambió mucho, aunque los peruanos ya no tenían la misma facilidad para llegar al área local, y menos cuando el DT Gustavo Costas decidió ajustar las marcas en la mitad, con la entrada de Sebastián Salazar, con Ánderson Plata como el sacrificado de turno.



El argentino Jonathan Gómez, a quien Costas le había dado más responsabilidades de marca, comenzó a jugar más suelto. Y fue él quien aumentó el marcador y la sensación de tranquilidad en las tribunas, a los 33 minutos de la segunda etapa. Recibió un pase de Arango, comenzó a avanzar en medio de la pasividad en la marca de Cristal y remató desde afuera del área, a ras de piso. La pelota entró pegada al palo de la mano derecha del portero Mauricio Viana.

Jonathan Gómez (centro) celebra el tercer gol en la victoria frente a Sporting Cristal. Foto: Héctor Fabio Zamora / EL TIEMPO

"Contento y agradecido con Dios con este resultado. Hay que acostumbrarse a jugar donde el técnico lo pida", dijo Gómez a Fox Sports, al final del partido.



Santa Fe selló la goleada con otro tanto de Gómez, en el primer minuto de adición, en un remate desde el borde del área tras un pase de Salazar. Resultó un triunfo más tranquilo de lo que parecía, tal como salió el juego.

Santa Fe 3 / Sporting Cristal 0



Santa Fe: Leandro Castellanos; Héctor Urrego, William Tesillo y Carlos Henao; Juan Daniel Roa, Yeison Gordillo, Jonathan Gómez y Leyvin Balanta; Ánderson Plata, Johan Arango y Denis Stracqualursi. DT: Gustavo Costas.



Sporting Cristal: Mauricio Viana; Renzo Revoredo, Jorge Cazulo, Luis Abram y Jaír Céspedes; Pedro Aquino, Josepmir Ballón, Gabriel Costa, Carlos Lobatón y Joel Sánchez, y Rolando Blackburn. DT: José del Solar



Cambios en Santa Fe: Javier López por Tesillo (30 PT), Sebastián Salazar por Plata (11 ST) y Humberto Osorio por Stracqualursi (37 ST).



Cambios en Sporting Cristal: Cristian Ortiz por Lobatón (15 ST), Ray Sandoval por Revoredo (30 ST) e Irven Ávila por Costa (43 ST).



Goles de Santa Fe: Arango (10 PT) y Gomez (33 y 47 ST).



Expulsados: no hubo.



Figura: Johan Arango.



Estadio: El Campín. Asistencia: 17.108 espectadores. Taquilla: no fue suministrada. Árbitro: Carlos Orbe (Ecuador).



JOSÉ ORLANDO ASCENCIO

Subeditor de Deportes

