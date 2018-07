Santa Fe: un 0-0 que le sirve frente a Rampla Juniors

Desde el punto de vista del resultado, el 0-0 frente a Rampla Juniors fue valioso para Santa Fe, que tendrá la posibilidad de resolver en casa la clasificación a la tercera fase de la Copa Suramericana. Ya en el juego todavía hay muchas cosas que mejorar, y es normal: es apenas el primer partido de la era de Guillermo Sanguinetti al mando del equipo 'cardenal'.

Santa Fe no fue muy diferente al de los últimos partidos del semestre pasado. Fue fuerte para defenderse y cuando lo atacaron, el portero Leandro Castellanos resolvió muy bien. Al fin y al cabo, no hay nada nuevo en los siete de atrás: Castellanos, Arboleda, López, Henao, Valencia, Gordillo y Perlaza ya estaban en el club.



El nuevo ensayo de Santa Fe estuvo de la mitad de la cancha hacia adelante. Con respeto a la era de Gregorio Pérez y al interinato de Agustín Julio, Sanguinetti prescindió de un volante de primera línea para tratar de darle salida por las bandas, con Jorge Aguirre, ex jugador del Junior, por la izquierda; el conocido Ánderson Plata por la derecha y el debutante uruguayo Diego Guastavino por el centro. Arriba, el solitario Wilson Morelo.

Final del juego en Montevideo, todo lo definiremos en la vuelta en nuestra casa el 31 de julio. ¡#VamosSantaFe! #RAMxSFE ⏱90+3 |0x0| 🇲🇨🦁 pic.twitter.com/LUxIqLcwtZ — Ind. Santa Fe (@SantaFe) 20 de julio de 2018

Pese al planteamiento, Santa Fe tuvo problemas para salir al ataque. Lo más peligroso que creó, como ha sido noticia en los últimos años, fue en la pelota parada. La más exigente fue un tiro libre de Guastavino al que el portero Rodrigo Odriozola le metió la mano a medias. La pelota le hizo un extraño antes de irse por la raya final.



Rampla Juniors tampoco fue un ejemplo de fútbol ofensivo, pero estuvo un poco más cerca de conseguir la victoria. Pero también debió esperar hasta la segunda etapa para registrar su jugada más peligrosa, que nació de un mal rechazo de cabeza de Juan David Valencia. La pelota cayó al centro del área y allí, Ignacio Panziarello, que acababa de entrar, metió un remate fuerte que Castellanos alcanzó a rechazar con la pierna izquierda.



Con el paso de los minutos, Sanguinetti volvió a lo del semestre pasado: Roa entró por Aguirre y el equipo, prácticamente, era el mismo que se recitaba hasta mayo: Roa, Gordillo, Perlaza; Plata, Guastavino (en lugar de Pajoy, que se fue a Arabia) y Morelo. Un equipo diseñado para aguantar y contragolpear. Lo segundo lo están debiendo.



El 31 de julio, Santa Fe recibirá a Rampla Juniors en El Campín. Seguramente ya habrá engranado un poco más en el estilo de juego que le quiere dar Sanguinetti. Porque de lo de este jueves no queda un buen recuerdo.

Rampla Juniors 0, Santa Fe 0

Rampla Juniors: Rodrigo Odriozola; Claudio Servetti, Gonzalo Rizzo, Édgar Martínez, Mauricio Felipe; Delis Vargas, Víctor Hugo Dorrego, Jhony Galli, Cristhian Olivera; Matías Rigoleto y Diego Martiñones. DT: Julio César Fuentes.



Santa Fe: Leandro Castellanos; Carlos Arboleda, Javier López, Carlos Henao, Juan David Valencia; Yeison Gordillo, Baldomero Perlaza, Diego Guastavino, Jorge Aguirre; Ánderson Plata y Wilson Morelo. DT: Guillermo Sanguinetti.



Cambios en Rampla Juniors: Rodrigo Díaz por Galli (17 ST), Matías Coccaro por Martiñones (23 ST) e Ignacio Panzariello por Vargas (31 ST).



Cambios en Santa Fe: Juan Daniel Roa por Aguirre (20 ST) y Rubén Bentancourt por Plata (36 ST).



Goles: no hubo. Amonestados: Rizzo (Rampla Juniors), Gordillo, Henao (Santa Fe). Expulsados: no hubo.



Estadio: Luis Franzini (Montevideo). Asistencia: 1.000 espectadores, aprox. Árbitro: Ómar Ponce (Ecuador).



José Orlando Ascencio

Subeditor de Deportes

@josasc